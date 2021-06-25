Пеер Ефтимов: снижения цены на сахар ждать не стоит

Pixabay

По данным Росстата, в 2020 году цены на продовольствие в России сильно выросли. Наиболее выраженный рост продемонстрировал сахар-песок, цена которого увеличилась на 64,5%. Сохранится ли эта динамика на рынке? Возможно ли удешевление сахара и сахаросодержащих продуктов? Об этом рассказывает глава германской семеноводческой компании ООО «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов

Производство сахара напрямую связано с урожаем сахарной свеклы. В этом году российские растениеводы засеяли этой культурой, по разным данным, от 950 тыс. до 1 млн га. Эти цифры необходимо уточнить: сложные погодные условия весной могли внести корректировки в реальный ход посевной кампании. Так, если западную часть страны заливали дожди, сев растянулся во времени, а местами свеклу пришлось пересеивать, то на востоке мы наблюдали противоположную картину: сильнейшая засуха, недостаток влаги. Оба этих фактора повлияли на сев негативным образом.



С учетом неблагоприятных погодных условий и невозможности соблюдения оптимальных сроков сева полагаю, что рекордных урожаев сахарной свеклы в этом году ждать не стоит: корнеплоды могут просто не успеть набрать техническую спелость и необходимую сахаристость.



Сейчас сложно сказать, ожидает ли нас дефицит сахара. Чтобы дать прогноз, важно знать, какие запасы есть у производителей. Но, повторю, потенциальный урожай этого года не дает оснований думать, что россиянам стоит ждать снижения цены на сахар.

