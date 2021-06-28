«АгроМаг®» на «Агрополигоне-2021»



29 июля 2021 года, полигон Барыбино, Домодедовский район, Московская область







Этим летом ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова» проведет одно из самых масштабных мероприятий на открытом поле — Международный научный агрохимический форум «Агрополигон-2021», который соберет ведущих специалистов сельского хозяйства: представителей научного сообщества, производителей удобрений и средств защиты растений.



«Агрополигон» - это уникальная площадка для обмена опытом и поиска инновационных решений в области сельского хозяйства. На мероприятии будут проводиться показы опытных посевов и техники, конференции, панельные дискуссии и многое другое.



29 июля 2021 года Brucite+ примет участие в форуме в качестве генерального партнера с демонстрационными опытами удобрений линейки «АгроМаг®» на полевых культурах и овощах.



«АгроМаг®» - природное экологически чистое удобрение, безопасное для растений и человека и применимое в производстве органической продукции!



«АгроМаг® АктиМакс» - листовая подкормка в виде суспензии с высоким содержанием магния (более 34,5% MgO).



Содержит дополнительно 4% азота.



Быстро и эффективно устраняет недостаток магния в растениях.



Защищает растения от болезней и вредителей.



Улучшает усвояемость растениями фосфора.



Хорошо поглощается растением.



Имеет природное происхождение.



Не вызывает химических ожогов у растений.



«АгроМаг® гранулированный» - удобрение для основного внесения с высоким содержанием активного питательного элемента магния (более 61% MgO).



Обладает пролонгированным действием и имеет высокую биодоступность.



Не вымывается из пахотного слоя почвы.



Является мелиорантом, повышает биологическую активность почвы.



Не вызывает солевого ожога семян и корней растений.



Снижает подвижность алюминия и марганца.



Увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена.



Обладает фунгицидными свойствами.



На форуме вы сможете ознакомиться с результатами опытов 2021 года с использованием удобрений линейки «АгроМаг®» и убедиться в их эффективности!

