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Премия «Агроинвестор года - 2021»

«АгроМаг®» на «Агрополигоне-2021»

Партнёрский материал


29 июля 2021 года, полигон Барыбино, Домодедовский район, Московская область


Этим летом ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова» проведет одно из самых масштабных мероприятий на открытом поле — Международный научный агрохимический форум «Агрополигон-2021», который соберет ведущих специалистов сельского хозяйства: представителей научного сообщества, производителей удобрений и средств защиты растений. 

«Агрополигон» - это уникальная площадка для обмена опытом и поиска инновационных решений в области сельского хозяйства. На мероприятии будут проводиться показы опытных посевов и техники, конференции, панельные дискуссии и многое другое. 

29 июля 2021 года Brucite+ примет участие в форуме в качестве генерального партнера с демонстрационными опытами удобрений линейки «АгроМаг®» на полевых культурах и овощах. 

«АгроМаг®» - природное экологически чистое удобрение, безопасное для растений и человека и применимое в производстве органической продукции!

«АгроМаг® АктиМакс» - листовая подкормка в виде суспензии с высоким содержанием магния (более 34,5% MgO).

  • Содержит дополнительно 4% азота.

  • Быстро и эффективно устраняет недостаток магния в растениях.

  • Защищает растения от болезней и вредителей.

  • Улучшает усвояемость растениями фосфора.

  • Хорошо поглощается растением.

  • Имеет природное происхождение.

  • Не вызывает химических ожогов у растений.

«АгроМаг® гранулированный» - удобрение для основного внесения с высоким содержанием активного питательного элемента магния (более 61% MgO).

  • Обладает пролонгированным действием и имеет высокую биодоступность.

  • Не вымывается из пахотного слоя почвы.

  • Является мелиорантом, повышает биологическую активность почвы.

  • Не вызывает солевого ожога семян и корней растений.

  • Снижает подвижность алюминия и марганца.

  • Увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена.

  • Обладает фунгицидными свойствами.

На форуме вы сможете ознакомиться с результатами опытов 2021 года с использованием удобрений линейки «АгроМаг®» и убедиться в их эффективности!

Brucite+ 

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