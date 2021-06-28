«АгроМаг®» на «Агрополигоне-2021»

29 июля 2021 года, полигон Барыбино, Домодедовский район, Московская область
Этим летом ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова» проведет одно из самых масштабных мероприятий на открытом поле — Международный научный агрохимический форум «Агрополигон-2021», который соберет ведущих специалистов сельского хозяйства: представителей научного сообщества, производителей удобрений и средств защиты растений.
«Агрополигон» - это уникальная площадка для обмена опытом и поиска инновационных решений в области сельского хозяйства. На мероприятии будут проводиться показы опытных посевов и техники, конференции, панельные дискуссии и многое другое.
29 июля 2021 года Brucite+ примет участие в форуме в качестве генерального партнера с демонстрационными опытами удобрений линейки «АгроМаг®» на полевых культурах и овощах.
«АгроМаг®» - природное экологически чистое удобрение, безопасное для растений и человека и применимое в производстве органической продукции!
«АгроМаг® АктиМакс» - листовая подкормка в виде суспензии с высоким содержанием магния (более 34,5% MgO).
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Содержит дополнительно 4% азота.
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Быстро и эффективно устраняет недостаток магния в растениях.
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Защищает растения от болезней и вредителей.
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Улучшает усвояемость растениями фосфора.
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Хорошо поглощается растением.
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Имеет природное происхождение.
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Не вызывает химических ожогов у растений.
«АгроМаг® гранулированный» - удобрение для основного внесения с высоким содержанием активного питательного элемента магния (более 61% MgO).
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Обладает пролонгированным действием и имеет высокую биодоступность.
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Не вымывается из пахотного слоя почвы.
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Является мелиорантом, повышает биологическую активность почвы.
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Не вызывает солевого ожога семян и корней растений.
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Снижает подвижность алюминия и марганца.
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Увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена.
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Обладает фунгицидными свойствами.
На форуме вы сможете ознакомиться с результатами опытов 2021 года с использованием удобрений линейки «АгроМаг®» и убедиться в их эффективности!