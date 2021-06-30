«Маниту Восток» выводит на российский рынок новую линейку сельскохозяйственных телескопических погрузчиков серии NewAg XL

Manitou Group

Компания ООО «Маниту Восток», подразделение Manitou Group, одного из лидеров в области производства и реализации погрузочно-разгрузочной техники, выводит на российский рынок новые модели сельскохозяйственных телескопических погрузчиков серии NewAg XL увеличенной грузоподъемности: MLT-X 841-145 PS+ и MLT-X 1041-145 PS+L

Телескопические погрузчики серии NewAg XL — модели MLT-X 841-145 PS+ и MLT-X 1041-145 PS+L — сконструированы специально для интенсивного и долгого рабочего дня, то есть с учетом обычной, практически беспрерывной эксплуатации этой машины в течение суток технологичными фермерскими хозяйствами, перегрузочными базами и зерновыми элеваторами.



Оба новых «телескопа» стали полноценной заменой предыдущим моделям MLT-X 840-140 PS+ и MLT-X 1040-140 PS+L и имеют повышенную грузоподъемность до 4,1 т. Машины оснащены мощным двигателем Yanmar — 141 л. с. (Stage IIIA), что позволяет развивать крутящий момент 602 Нм при 1500 об./мин. Все это обеспечивает большее тяговое усилие по сравнению с предыдущей моделью двигателя при сокращенном расходе топлива на 11% и увеличенном на 13% объеме топливного бака (142 л).



Высота подъема стрелы модели MLT-X 1041-145 PS+L составляет 9,65 м, MLT-X 841 — 7,6 м. Обе машины оснащены гидротрансформаторной трансмиссией с Power Shift (вариатор и коробка передач M-Shift), что позволяет реализовать функцию замедления хода, а также иметь 5 передач переднего хода и 3 передачи — заднего. При этом управлять машиной можно как в автоматическом (от 2-й до 5-й передачи), так и в ручном режиме.



В новых моделях повысился комфорт. Уровень шума внутри кабины снизился с 74 дБ до 69 дБ. Теперь по шумоизоляции они сравнимы с сельскохозяйственными тракторами последних разработок ведущих компаний мира.



В кабине телескопического погрузчика серии NewAg XL заметно снижена вибрация. Смонтированная на 4 сайлент-блоках (с максимальным ходом +/-16,5 мм), новая система амортизации кабины превосходит аналогичные решения конкурентов! Кабина стала просторнее (+20 см длины и +4 см ширины). Конструкторы оснастили ее электрическими стеклоподъемниками, индикатором открытой двери и, как во всей серии NewAg, легким доступом при помощи ступеньки (Easy Step) с особой изогнутой формой пола. Таким образом, утомляемость оператора значительно снизится даже при нахождении в телескопическом погрузчике в течение всего рабочего дня.



Современная регенеративная гидравлика позволяет уменьшить расход топлива при выполнении гидравлических операций, поскольку опускание и складывание стрелы происходит за счет ее собственного веса. Это делает машину в целом более экономичной и оптимизирует рабочий процесс.



Внешний самоочищающийся фильтр предварительной очистки теперь входит в стандартную комплектацию телескопических погрузчиков. Он расположен в верхней части капота и устраняет крупные частицы перед тем, как воздух поступает непосредственно в фильтр. Вместе с системой автоматического реверса вентилятора системы охлаждения данная функция позволяет работать долгие часы даже в самых запыленных помещениях и реже проводить ТО, тем самым увеличивая ресурс двигателя.



Как и во всех телескопических погрузчиках серии NewAg, в новых моделях доступна функция Eco-Stop, которая автоматически останавливает двигатель, если оператора нет на месте от 30 секунд до 30 минут (в зависимости от настройки таймера), что позволяет минимизировать время работы техники вхолостую. Кнопки двойного действия DSB (запатентовано компанией Manitou) на панели управления могут быть переставлены с учетом максимальной эргономики оператора, а все движения стрелы можно осуществлять и контролировать одной рукой.



Снижение трудозатрат на обслуживание погрузчиков также вошло в перечень преимуществ новых моделей: увеличилось количество узлов автоматической смазки в труднодоступных местах (например, на оголовке стрелы). Так, система автоматической смазки (AGS) появилась на шасси и оголовке стрелы у модели MLT-X 841-145 PS+, а у MLT-X 1041-145 PS+L добавилась 1 точка централизованной системы смазки для всего оголовка стрелы на шасси.



Новые модели уже наработали более 2500 часов испытаний в Европе у конечных клиентов и доступны на российском рынке с мая 2021 года.

