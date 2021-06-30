Участники Дня поля в Воронеже познакомились с достижениями германских селекционеров

25-26 июня 2021 года в Лискинском муниципальном районе Воронежской области на базе ООО «ЭкоНива-Черноземье» прошла межрегиональная выставка-демонстрация достижений в агропромышленном комплексе «День воронежского поля»

Мероприятие, организованное при поддержке департамента аграрной политики Воронежской области, собрало профессионалов сельскохозяйственной отрасли, чтобы познакомить их с самыми актуальными отраслевыми разработками. Специалисты германской компании «Штрубе Рус.» представили ряд инновационных решений, способствующих увеличению урожайности культур.



Многие агрокомплексы и фермерские хозяйства Воронежской области специализируются на выращивании сахарной свеклы. Новейшие технологии, используемые семеноводами «Штрубе», позволяют добиться высоких урожаев. Прежде чем семенной материал дойдет до потребителя, каждое семя будет тщательно изучено при помощи компьютерного сканирования. Для активации прорастания применяется специальная технология 3D-активации в сочетании с оригинальными протравками. Все это дает возможность получить урожай сахарной свеклы значительно раньше, чем при посеве традиционных семян. Кроме того, корнеплоды обладают высокой сахаристостью, отлично хранятся. За счет этого хозяйства могут получить прирост урожайности в среднем на 30% выше.



Также на Дне поля специалисты «Штрубе Рус.» представили инновационные гибриды подсолнечника. Применение гербицидов при выращивании этой культуры является одной из сложных проблем. Чтобы снизить нагрузку на почву и одновременно добиться высокой урожайности, семеноводы разработали стабильные гибриды Фаусто и Целсо, устойчивые к обработке гербицидами.

