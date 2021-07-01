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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Новым генеральным директором АО «Фирма „Август“» стал Михаил Данилов

Партнёрский материал


АО Фирма «Август»

АО Фирма «Август»

АО «Фирма „Август“», крупнейший российский производитель пестицидов, сообщает, что с 1 июля 2021 года в должность генерального директора компании вступил Михаил Данилов, который до последнего времени возглавлял в ней дирекцию по маркетингу и продажам

Михаил Данилов окончил в 1989 году Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева (сейчас — Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева). С 1989 по 1992 годы трудился инженером отдела НИИ «Титан».

В «Августе» работает практически с момента его основания, начав свою трудовую деятельность в компании осенью 1992-го с должности менеджера. Спустя 5 лет назначен старшим менеджером сектора сбыта. На данной позиции Михаил Данилов руководил работой по внедрению новых технологий защиты растений и организации обеспечения пестицидами аграриев в регионах Поволжья и Западной Сибири. В 2000 году переведен на должность старшего менеджера группы по Западно-Сибирскому региону, в 2004-м — на должность ведущего менеджера отдела продаж.

В 2008 году Михаил Данилов был назначен на должность директора по маркетингу и продажам. Под его руководством объем продаж продукции компании за последние 10 лет возрос более чем в 5 раз.

Вместе с «Августом» Михаил Данилов является участником всех этапов становления и развития российского рынка химических средств защиты растений, в отрасли известен как авторитетный эксперт и эффективный управленец. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний плодотворный труд награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, а также Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

АО Фирма «Август» 

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