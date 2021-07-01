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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Как рождаются машины Amazone

Партнёрский материал


Amazone

Amazone

Видео-экскурсия на завод «Амазоне — Евротехника» в Самаре

Многие из наших партнеров, клиентов и друзей хотели бы посетить обновленное производство «Амазоне — Евротехника» в Самаре, но пока, к сожалению, это не представляется возможным. Поэтому специально для всех партнеров мы подготовили завораживающее видео о том, как появляются на свет инновационные машины Amazone. На всех этапах производства задействованы как люди, так и роботизированные системы, что позволяет соблюдать высокие стандарты качества и темпы производства.


Сегодня «Амазоне — Евротехника», это больше чем завод:

- это три производственных площадки,

- это производство от листа металла до финальной сборки

- это собственные разработки для российского рынка

- это крупнейший учебный центр для партнеров и клиентов

- это современное производство с системой 5S

- это лаборатория минеральных удобрений.

Amazone 

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