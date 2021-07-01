Как рождаются машины Amazone

Видео-экскурсия на завод «Амазоне — Евротехника» в Самаре
Многие из наших партнеров, клиентов и друзей хотели бы посетить обновленное производство «Амазоне — Евротехника» в Самаре, но пока, к сожалению, это не представляется возможным. Поэтому специально для всех партнеров мы подготовили завораживающее видео о том, как появляются на свет инновационные машины Amazone. На всех этапах производства задействованы как люди, так и роботизированные системы, что позволяет соблюдать высокие стандарты качества и темпы производства.
Сегодня «Амазоне — Евротехника», это больше чем завод:
- это три производственных площадки,
- это производство от листа металла до финальной сборки
- это собственные разработки для российского рынка
- это крупнейший учебный центр для партнеров и клиентов
- это современное производство с системой 5S
- это лаборатория минеральных удобрений.