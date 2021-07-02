ГК «Шанс»: мы можем обеспечить порядка 1/4 сельхозпроизводителей России средствами защиты растений

ГК «Шанс»

Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года. На сегодняшний день компания входит в пятерку федеральных лидеров отрасли, работая не только на российском рынке, но и в странах СНГ. В 2020 году компания открыла собственный завод по производству СЗР, расположенный в особой экономической зоне «Липецк», что помогло выйти на новый уровень. О рынке СЗР, планах на будущее, секретах эффективной работы и многом другом рассказал президент ГК «Шанс» Магомедалим Джавадов

Как вы оцениваете ситуацию на рынке СЗР? Какие сейчас тренды?



За последние 10 лет рынок СЗР вырос в 3 раза. Постоянно растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию выступает мощным драйвером развития рынка СЗР. Кроме того, по программе Минсельхоза к 2030 году в оборот должно быть введено не менее 12 млн га земель. Мелиорация повлечет за собой использование СЗР, что также даст мощный толчок к развитию отрасли. Росту будет способствовать и взятый курс на обеспечение продовольственной безопасности страны.



На Западе существует тренд на биологизацию, который постепенно приходит и к нам. Многие производители смотрят в сторону биопестицидов. Пока доля посевов, обработанных биологическими средствами защиты растений, в нашей стране составляет 2%, поэтому есть куда расти. Например, мы делаем шаги в направлении биологизации. Работаем над линейкой микробиологических препаратов, безопасных для пчел. Есть и другие интересные наработки, но всех карт раскрывать не стану.



В 2020 году вы открыли собственный завод по производству СЗР. Как это повлияло на развитие компании?



Открытие завода «Шанс Энтерпрайз» - это важная веха в истории нашей компании. Мы построили современный завод, соответствующий мировым стандартам. «Шанс Энтерпрайз» оснащен высокотехнологичным европейским оборудованием, для настройки которого приглашаются наладчики из Европы. Завод позволяет выпускать до 50 тыс. т продукции в год. В целом мы можем обеспечить ¼ потребностей сельхозпроизводителей в СЗР. Это качественная отечественная продукция, не уступающая мировым аналогам.



С открытием завода увеличился и спрос на нашу продукцию. Более 3000 аграриев доверяют свои посевы нам, отмечая качество и эффективность наших препаратов. Только за этот сезон наша компания заложила более 650 демонстрационных испытаний по различным культурам. И уже наблюдаем первые результаты: клиенты довольны, препараты отлично сработали, показали высокую биологическую эффективность, обеспечив сохранность плановых значений урожайности.



В чем ваши главные преимущества?



Главное в любой работе — это кадры, профессионалы своего дела. И именно такую команду удалось сформировать. У нас прекрасные специалисты во всех направлениях. Мы создали сильный агрономический отдел, благодаря чему у нас есть четкая методология закладки демоопытов, подробная агроаналитика. И сегодня многие хозяйства обращаются к нам именно из-за сильной агрономической поддержки. Мы предоставляем клиентам полное агрономическое сопровождение лучших специалистов, наши агрономы не просто консультируют по правильному применению препаратов, но дают ценные советы по повышению урожайности.



Кроме того, наша компания предоставляет высокий уровень сервиса. В максимально сжатые сроки мы реагируем на запросы клиентов, осуществляя круглосуточную доставку препаратов. Клиенты получают непрерывную научно-консультационную поддержку.



Отдельно отмечу качество нашей продукции. На заводе уделяется особое внимание его контролю. Только в «Шанс Энтерпрайз» вся продукция проходит восьмиступенчатый контроль качества. Тщательной проверке подвергаются опытные образцы сырья, которые контролируются как независимыми экспертами в стране производства, так и собственными специалистами компании. Мы проводим не только конечный контроль продукта, проверяя внешний вид, значение pH, плотность, массовую долю действующего вещества, стойкость при охлаждении, стабильность раствора, не выпадает ли в осадок, но и промежуточный. С готового продукта обязательно снимаются пробы, и он проходит контроль в собственной научной лаборатории на заводе и в независимых лабораториях.



Поэтому наши препараты демонстрируют высокую эффективность и пользуются спросом.



Наше производство соответствует экологическим стандартам. Мы используем безопасную утилизацию отходов, заботясь об экологии страны. Отходы производства утилизируются в специальной печи сжигания, где происходит постоянный мониторинг. Таким образом, идет экологически безопасное высокотемпературное обезвреживание.



Сейчас компании внедряют «Честный знак». Планируете ли вы? Как относитесь к нововведению?



На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество контрафактной продукции. А маркировка позволит сократить объем такой продукции, что убережет сельхозпредприятия от некачественного товара. Так что мы заинтересованы в том, чтобы с рынка ушла продукция ненадлежащего качества. От этого страдает и наша репутация. А система «Честный знак» позволит маркировать наши канистры. Таким образом, клиент будет понимать, что продукция оригинальная, когда произведена, срок годности и т. д. Мы же сможем предотвратить негативные последствия в случае неправильной утилизации наших тар. «Честный знак» позволит нам отслеживать канистру с момента выхода с конвейера до поступления к потребителю.



Какие планы на будущее?



Будем выходить на мировой рынок. Сейчас наша компания уже представлена в ряде стран СНГ, где обязательно расширим присутствие. В дальнейшем планируем осваивать новые рынки — выйдем в Африку, Иран. Также в поле зрения Бразилия, Мексика.



Мы уже работаем в этом направлении, непрерывно повышая биологическую эффективность наших препаратов и наращивая темпы производства.

