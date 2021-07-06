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Russian Crop Production — 2021/22

В «Прогресс Агро» идет уборка озимой пшеницы

Партнёрский материал


«Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

В «Прогресс Агро» идет уборка озимой пшеницы, предстоит обмолотить более 37 тыс. га. Жатва, поставленная на небольшую паузу из-за дождей, масштабно проходит уже в течение недели

За это время механизаторы намолотили более 38 тыс. т пшеницы, которая отправлена на хранение в усть-лабинский и кореновский элеваторы. Темпы приемки будут увеличены и при максимальной нагрузке дойдут до 12-14 тыс. т пшеницы в сутки — это более 350 автомобилей КамАЗ.

Традиционно в пик приемки зерно поступает практически круглые сутки до 24 часов ночи, как говорят на элеваторе: «До последней машины». Естественно, чтобы работать в таких темпах и позволить себе безаварийную деятельность элеваторов, инженерно-техническим персоналом проведена подготовка — плановый и предупредительный ремонт, обслуживание оборудования, технологические поверки и настройки. Уже 5 июня усть-лабинский элеватор был в полной технической готовности к приему нового урожая. Первая машина прибыла 22 июня — когда началась уборка ячменя. Сегодня наращиваются темпы приемки пшеницы. 

Растениеводы «Прогресс Агро» для успешной уборочной кампании полностью обеспечены всей необходимой сельхозтехникой. Когда начнется масштабная уборка по всем полям — будут задействованы 115 комбайнов импортных и отечественных комбайнов. А техническая «скорая помощь» на базе собственного мощнейшего сервисного центра всегда готова выехать в поля.

По первым результатам с обмолоченных полей в целом по предприятию «Рассвет»  урожайность пшеницы составила  64-66 ц/га.  Немало полей, и особенно в центральной зоне убираемой площади, которые дали свыше 72-74  ц/га. Есть поля с низкими показателями урожайности, которые, несмотря на все усилия агрономов, подверглись осенней засухе во время созревания стебля.

«Прогресс Агро» 

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