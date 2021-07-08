Заявки на участие в премии принимаются до 31 августа

Проект «Агроинвестор» сообщает о том, что II ежегодную национальная премия в сфере сельского хозяйства и продовольствия получила поддержку Министерства сельского хозяйства России.



«Мы очень рады, что Министерство сельского хозяйства решило поддержать нашу премию. Для участников мероприятия, номинантов, победителей внимание главного аграрного ведомства страны к их успехам будет очень важно и ценно. Для „Агроинвестора“ поддержка Минсельхоза тоже своеобразный знак, что мы двигаемся в правильном направлении. Надеемся, что наше многолетнее сотрудничество будет продолжаться и углубляться», — сказала Инна Ганенко, главный редактор журнала «Агроинвестор».



Для участия в премии «Агроинвестор года — 2021» компании подают заявки на сайте award.agroinvestor.ru до 31 августа 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей премии состоится при участии представителей Министерства сельского хозяйства РФ и топ-менеджеров ведущих компаний агрорынка 21 октября 2021 года в «Особняке на Волхонке».



Номинации премии « Агроинвестор

• ТОП-МЕНЕДЖЕР ГОДА — собственник или топ-менеджер, под руководством которого компания достигла существенных успехов в своем развитии;



• ЗАПУСК ГОДА — завершившееся строительство или модернизация предприятия, запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта;



• СТАРТАП ГОДА — бизнес, построенный на инновационном продукте или услуге, которые меняют представление участников рынка о традиционной деятельности, кардинально улучшающий качество продукции или условий производства в АПК;



• ЭКСПОРТЕР ГОДА — компания, за 2020-2021 годы вышедшая на новые экспортные рынки, либо поставившая на экспорт новые товары или товары с высокой добавленной стоимостью, либо внедрившая новую дистрибьюторскую/логистическую модель, либо добившаяся роста объемов экспорта;



• ИННОВАЦИЯ ГОДА — новая или улучшенная технология, представляющая уникальное для отрасли решение;



• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА — проект в сфере защиты экологии, технологии и инициативы, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду;



• СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА в период пандемии — инициатива, основанная на принципах социальной ответственности, направленная на улучшение качества и уровня жизни сотрудников компании и жителей региона в период пандемии.



• НЬЮСМЕЙКЕР ГОДА — компания, наиболее часто упоминаемая в журнале «Агроинвестор» и на сайте www.agroinvestor.ru, материалы с упоминанием компании имеют самые высокие показатели читаемости на основе данных Google Analytics, пресс-служба компании оперативно предоставляет наиболее полную информацию о проектах компании;



• РЕГИОН №1 по стабильности развития АПК — регион с самыми высокими показателями сельхозпроизводства, инвестиций в агросектор, соотношения заявленных и реализованных проектов в АПК, региональной господдержки за период с 2016 по 2020 год.



• ЧЕЛОВЕК ГОДА — человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агросфере в 2020—2021 годах. Претенденты в этой номинации будут предложены экспертным советом. Победитель будет определен с помощью открытого голосования на сайте award. agroinvestor.ru в период с 30 августа по 14 октября 2021 года.



Шорт-лист премии будет опубликован 1 октября 2021 года.



Компания PwC как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.



За этапами проведения премии «Агроинвестор года — 2021» следите на сайте award. agroinvestor.ru и в социальных сетях.



О проекте « Агроинвестор

«Агроинвестор» — первый и единственный в России федеральный медиапроект b2b для профессионалов АПК. Учрежден в 2008 году. Включает журналы «Агроинвестор», «Агротехника и технологии», портал www.agroinvestor.ru и кластер конференц-мероприятий. Аудитория: акционеры и топ-менеджмент крупнейших федеральных и региональных агрохолдингов, инвестиционных, управляющих компаний; частные инвесторы; поставщики техники, оборудования, технологий для АПК; главы независимых аграрных хозяйств и компаний — производителей продовольственных товаров; банки, консалтинговые, лизинговые и страховые компании.​



О PwC в России

PwC в России (www.pwc.ru ) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Уфе, Нижнем Новгороде и Перми работают более 2700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.



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