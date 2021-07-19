Российские производители картофеля оценят инновационный фунгицид от Corteva

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience реализует в России научно-практический проект «Амбассадор Зорвек», в рамках которого более двух десятков российских картофелеводческих хозяйств впервые оценят эффективность защиты картофеля от фитофтороза и альтернариоза инновационным фунгицидом «Зорвек® Энкантия»

«Зорвек® Энкантия» (фамоксадон, 300 г/л и оксатиапипролин, 30 г/л) — фунгицид нового поколения, зарегистрированный компанией Corteva Agriscience на российском рынке в конце 2020 года. Препараты на основе молекулы Zorvec™ Аctive, неоднократно отмеченной премией Crop Science Awards (ранее Agrow Awards), уже получили признание во многих странах мира. В отечественную производственную практику первые партии препарата попали в текущем году. Ожидается, что за сезон им будут обработаны территории более 20 предприятий из разных регионов России, которые принимают участие в научно-практическом проекте «Амбассадор Зорвек».



Цель проекта — максимально широко познакомить российских картофелеводов с преимуществами препарата, отработать схемы внесения, оценить их эффективность в различных условиях возделывания, урожайность культуры и возможности хранения урожая, полученного с обработанных территорий. К участию в качестве независимых экспертов Corteva Agriscience привлекла специалистов из Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии и Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений.



По данным Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии, фитофтороз и альтернариоз — самые опасные болезни картофеля не только в России, но и за ее пределами. Ежегодный ущерб мировому растениеводству от этих инфекций и затраты на борьбу с ними оцениваются более чем в €4 млрд. Препаратов, способных защитить новый прирост в период активного роста картофеля, как в мире, так и в России зарегистрировано совсем немного. Регистрация в России фунгицида «Зорвек® Энкантия» от Corteva Agriscience открывает перед картофелеводами большие возможности для защиты урожая.



Среди прочих отличительных особенностей препарата можно выделить ярко выраженное антиспорулянтное действие, то есть способность предотвращать споруляцию от существующего поражения, дождестойкость, более продолжительное защитное действие по сравнению с существующими на рынке препаратами (до 3-4 дней), а также благоприятный экотоксикологический профиль, что полностью отвечает критериям устойчивости и соответствует Целям устойчивого развития Corteva Agriscience до 2030 года.



В рамках проекта компания реализует серию кроп-туров, первый этап которых состоится в период с июля по середину августа. Участники мероприятий в сопровождении приглашенных экспертов и представителей компании посетят хозяйства во Владимирской, Нижегородской, Московской, Тульской и Ростовской областях, чтобы оценить степень распространения фитофтороза и альтернариоза картофеля в различных регионах в текущем сезоне, познакомиться и сравнить эффективность агротехнических мероприятий по контролю этих заболеваний, а также узнать больше о специфике и преимуществах защиты урожая препаратом «Зорвек® Энкантия».



«Высокая доходность производства картофеля серьезно страдает от потерь, вызванных грибными заболеваниями, борьба с которыми осложняется условиями возделывания и регламентами использования СЗР в зависимости от периода вегетации. Поэтому фунгициды на основе молекулы Zorvec™ Аctive, в частности Зорвек® Энкантия, представленный теперь и в России, - это ответ времени и текущим требованиям столь специфичной отрасли. — говорит Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга компании Corteva Agriscience в России. — Разрабатывая инновационные решения для различных направлений растениеводства, Corteva в этом сезоне предоставила российским картофелеводам доступ к препарату, применение которого позволит минимизировать потери урожая от столь серьезных заболеваний и повысит эффективность и прибыльность их бизнеса».

