Комбайн Т500 завершил первую уборку в поле

«Ростсельмаш»

Новая модель «Ростсельмаша» - зерноуборочный комбайн 6 класса — убрал полтысячи гектаров в Неклиновском районе Ростовской области, на практике доказав высокую производительность и мощность

Т500 уверенно вышел на российский рынок. Агромашина уже работает в хозяйствах Ростовской, Орловской, Воронежской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Алтайского края.



В Неклиновском районе новая модель появилась в фермерском хозяйстве Сергея Ануприенко. Во время уборочной компании Т500 работал по 12 часов без перерыва и показал хорошие результаты. Фермер отмечает быструю выгрузку и высокую очистку зерна. Такой результат дает уникальная система обмолота Tetra Processor, установленная в комбайне. Она деликатно вымолачивает зерно, не травмируя ни его, ни солому. За счет интенсивного воздействия большая часть продукта отделяется от незерновой части уже в молотилке. Высокоэффективную очистку зернового вороха обеспечивает система OptiFlow, состоящая из предварительного, верхнего и нижнего решет. Регулировать зазор жалюзи решет и скорость вентилятора очистки можно из кабины. Благодаря большой площади очистки зерно получается с минимальным содержанием сорности — его можно сразу транспортировать на элеватор.



Производительность новой модели до 30 т в час основного времени на зерновых, площадь обмолота — 3 м2 — это один из лучших показателей в своем классе. Агромашина предназначена для уборки всех основных культур. Благодаря системе обмолота с двумя барабанами эта модель успешно справится с уборкой на сложных агрофонах: высокосоломистых, влажных, засоренных.



В зерноуборочном комбайне установлена кабина Luxury Cab. В ней есть все для удобной работы — начиная от кресла на пневмоподвеске, заканчивая зеркалами заднего вида с электроприводом. Также в Т500 установлены штатные электронные помощники — информационно-голосовая система Adviser IV и платформа «Агротроник».



Сергей Ануприенко, фермер:



«Заниматься сельским хозяйством я начал 20 лет назад и уже тогда выбирал машины марки „Ростсельмаш“. Своим предпочтениям не изменяю. Сегодня в хозяйстве работают 5 моделей компании — зерноуборочные комбайны Acros 550, Acros 595 Plus, Torum 750, трактор RSM 2375. Вот приобрел Т500 и уже сейчас понимаю — не зря. Машина отлично показала себя в уборке. Вот только пример — бункер на 10 тыс. л выгружается меньше чем за 2 минуты. Возлагал на эту агромашину большие надежды и вижу, что они оправданны».

