Больше поддержки для земледельцев: число менеджеров-технологов в «Августе» с 2017 года выросло на 40%

АО Фирма «Август»

С начала 2017 года количество менеджеров-технологов в региональных представительствах АО «Фирма „Август“» увеличилось на 40%. Постпродажное технологическое сопровождение, которое осуществляют специалисты компании для клиентов, стало важной отличительной особенностью работы «Августа» и залогом доверия партнеров-аграриев

Земледельцы получают в «Августе» консультационную поддержку не только в части применения препаратов компании, но и по остальным факторам формирования урожаев — состоянию почв, севообороту, семенам, удобрениям и т. д. Сервис развивается в компании на протяжении более чем 20 лет, а сейчас он совершенствуется за счет новых цифровых возможностей.



Внедрение технологического сопровождения в АО «Фирма „Август“» началось в начале 2000-х, и в течение последующего десятилетия этот сервис стал нормой для всех региональных представительств компании. Когда в 90-х годах на российский рынок пришли современные импортные пестициды, успех их продажи зачастую зависел от того, насколько точные и полные ответы от продавца получали агрономы хозяйств на свои вопросы по технологиям защиты растений. Сегодня, в условиях большого разнообразия препаратов, уровень сервиса и квалификация менеджеров-технологов приобретают особую значимость и обычно становятся одним из ключевых факторов при выборе поставщика химических средств защиты растений. Востребованность технологической поддержки также обусловлена постоянным дефицитом квалифицированных кадров в агросекторе. В настоящее время опытные технологи «Августа» работают на территории России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины и других стран ближнего зарубежья, помогая аграриям получить наибольший урожай при наименьших затратах. Внедрение программ технологического сопровождения обеспечило рост популярности и продаж препаратов «Августа» в Колумбии и других государствах Латинской Америки.



Нередко работа с аграриями по формированию плана выращивания той или иной культуры у специалистов «Августа» начинается еще осенью — исходя из результата, которого земледелец намеревается достичь, его финансовых возможностей и технологий, которые есть в его распоряжении или могут быть внедрены. А с наступлением сезона менеджеры-технологи «Августа» выезжают в поля вместе с клиентами, чтобы обнаружить возникшие в текущем году проблемы и найти оптимальные пути их решения, порекомендовать необходимые препараты, составить наиболее эффективные баковые смеси. В ряде случаев «Август» даже предоставляет необходимую технику для обработки.



Кристиан Ковальчик, главный агроном ООО «РАВ Агро» (Воронежская область):



«В России я работаю уже 15 лет, и 3 года из них — с компанией „Август“. Уровень качества препаратов „Августа“ очень серьезный, не ниже, чем у мировых аналогов, а специалисты компании исключительно компетентны. Существует распространенная проблема, когда к нам приезжают менеджеры по продажам, в том числе зарубежных компаний, которые хотят лишь реализовать свой товар, и все вопросы, которые они задают, — „сколько еще вам нужно?“, „почему не берете больше?“. Обычно я проверяю их, спрашивая о том, сколько действующего вещества содержится в том или ином препарате, и часто получаю ответ, что „необходимо посмотреть“, „нужно спросить“. С менеджерами „Августа“ такого не было никогда, они общаются на действительно высоком профессиональном уровне, с ними можно обсудить любую сельскохозяйственную проблему, а при необходимости они всегда соединят со специалистами в московском центральном офисе. Если с посевами что-то не так, то мы отправляем фото, затем встречаемся в полях и получаем быстрое и адекватное решение наших вопросов».



На сегодняшний день компания «Август» располагает всеми инфраструктурными возможностями для предоставления аграриям как можно более полного объема необходимой информации. Создана сеть собственных агроконсалтинговых лабораторий, где выполняют агрохимические, фитопатологические, бактериологические и энтомологические исследования, точными данными которых пользуются земледельцы и менеджеры-технологи компании. В представительствах «Августа» регулярно организуется обучение для агрономов региона в виде лекций, офлайн- и онлайн-семинаров, проводятся Дни поля. Также у проекта технологического сопровождения функционирует собственный портал «Поле online» (https://pole-online.com ), где специалисты «Августа» делятся опытом своей работы в формате блогов на примере десятков конкретных полей. На портале реализована возможность наблюдения за проводимыми в разных регионах технологическими испытаниями, предусмотрена опция обмена комментариями и получения рекомендаций от независимых экспертов. Также на портале «Поле online» запущена индивидуальная партнерская программа технологического сопровождения: в закрытом разделе, куда имеют доступ лишь сотрудники конкретного сельскохозяйственного предприятия, аккумулируются сообщения и рекомендации менеджеров-технологов «Августа» именно по их территориям.



Сегодня технологическое сопровождение АО «Фирма „Август“» становится еще более современным и масштабным. Компания предложила своим клиентам бесплатный доступ к платформе SkyScout компании IntTerra, которая дает возможность оцифровывать поля сельхозпроизводителей, своевременно выявлять там сложные ситуации посредством спутникового мониторинга, формировать индивидуальные прогнозы погоды, автоматически рассчитывать графики агротехнических мероприятий и многое другое. С помощью данной программы агрономы и специалисты «Августа» могут также создавать эффективные маршруты объезда хозяйств, безошибочно определяя зоны, требующие особого внимания. На основе всех данных, которые обобщаются программой, менеджеры-технологи «Августа» формируют своевременные и максимально точные рекомендации по сохранению урожая.

