Калужские производители своевременно входят в маркировку

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В России завершился первый этап перехода молочной отрасли на работу в условиях маркировки. По данным разных регионов, в целом предприятия успешно интегрировали необходимое оборудование, наладили технологические и бизнес-процессы и своевременно начали выпуск маркированного мороженого и сыра

По данным начальника отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской области Артема Мищенко, все производители в регионе сумели внедрить маркировку в соответствии с федеральными графиками. При этом значительных затруднений у предприятий области не возникло, в настоящее время все производители мороженого и сыров выпускают маркированную продукцию.



Кроме того, в настоящее время отрасль активно готовится к началу второго этапа. С 1 сентября обязательной становится маркировка для молочных продуктов сроком годности более 40 суток. Как сообщил Артем Мищенко, подготовка к внедрению маркировки идет на этих предприятиях по плану. Выпуск маркированной продукции начнется в установленные законодательством сроки.

