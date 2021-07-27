ГК «Прогресс Агро»

ГК «Прогресс Агро» выступила партнером аналитического центра «Эксперт Юг» в проведении исследования «Устойчивый АПК: стимулы модернизации». Проект длился с марта по июнь 2021 года

В масштабном исследовании выявлялись возможности для ускорения модернизации АПК на основе анализа лучших практик компаний, а также проводился анализ эффективности господдержки. Итогом исследования стали выработанные предложения по внедрению стимулов модернизации в сфере АПК, которые могут стать основой для диалога представителей отрасли с региональными и федеральными властями.



Для выявления точек роста в АПК были проанкетированы руководители сельхозпредприятий и отраслевые эксперты — не менее 100 респондентов. Проведены круглые столы в Краснодаре и Ростове-на-Дону, взяты и опубликованы глубинные интервью и аналитические материалы по отдельным вопросам.



Руководители крупных агропредприятий — лидеров в ЮФО, а также эксперты на круглых столах и во время анкетирования отвечали и вносили предложения по темам: как стимулировать ускоренную модернизацию в сфере АПК, как должна развиваться система поддержки, какие проблемы возможно решить через кооперацию участников, партнерство с вузами и отраслевой наукой.



По итогам исследования аналитический центр «Эксперт Юг» сделал вывод: внедрение новых технологий сегодня — вопрос выживания бизнеса завтра, ведь уровень доходности в сфере АПК резко сократился в течение последних пятнадцати лет. В то же время стимулирование модернизации в таких условиях требует нового подхода. Для аграрного региона вопрос о повышении эффективности АПК и переводе отрасли на новый технологический уровень — один из стратегических.



Кроме того, предприятия агропромышленного комплекса ЮФО страдают от низкой рентабельности производства и дефицита кадров. Зачастую хозяйства недоукомплектованы сельхозтехникой, цифровые технологии пока внедрены лишь на отдельных производствах. Большая часть респондентов считает, что в стратегии развития АПК есть большие пробелы, поэтому они предложили свою «дорожную карту». Так, были выделены три больших направления — генетика, модернизация сельхозоборудования, предполагающая уже использование беспилотных технологий, и цифровизация.



Участники проекта отметили, что в сфере АПК наблюдается отставание в направлениях селекции и семеноводства, в ресурсосберегающих технологиях, износ основных средств, отечественное сельхозмашиностроение пока сильно отстает от западного. Успешное развитие этих направлений влияет на решение задач импортозамещения, наращивание экспортного потенциала в АПК, обеспечение конкурентоспособности сельхозпродукции на внутреннем и мировых рынках.



В качестве решения эксперты предлагают увеличить глубину переработки продукции. В этом случае в течение 10 лет можно добиться того, что значительную часть российского экспорта будет составлять не сырье, а продукты его глубокой переработки.



«Главные мотиваторы для модернизации сферы АПК — это возможность снижения уровня ручного труда, риска влияния человеческого фактора и повышение рентабельности агробизнеса, — отметил генеральный директор группы компаний «Прогресс Агро» Леонид Рагозин. — Именно поэтому аграрии стараются покупать высокопроизводительные сельхозмашины, внедрять технологии точного земледелия, спутниковый мониторинг, робототехнику».



Несмотря на программы субсидирования фермеров при закупке отечественной техники, реализацию проекта развития сельского хозяйства до 2030 года, по мнению респондентов, необходимо усилить меры господдержки, которые бы стимулировали инвестиции в глубокую переработку продукции.



Существуют два рода долгосрочных стратегий, на которые ориентируются участники отрасли, — госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» и стратегия развития собственной организации.



Отвечая на вопрос, насколько существующая господдержка стимулирует модернизацию в АПК, 74% респондентов выбрали «стимулирует недостаточно». Еще почти 15% думают, что господдержка не оказывает влияния на процессы модернизации в отрасли. И лишь около 11% опрошенных считают существующие меры господдержки хорошими стимулами. Проблема в том, что субсидии и компенсации предусмотрены только на приобретение техники, отдельных единиц оборудования, а не на весь комплекс необходимых мер.



По поводу того, кто является локомотивом в сфере АПК на сегодня, особенной дискуссии нет — это агрохолдинги. Так считают 33% опрошенных. Еще 18% уверены, что это федеральная власть, 11% сказали, что это производители сельхозпродукции и фермеры.



«На роль локомотива сегодня могут претендовать агрохолдинги, а также разработчики и производители сельхозтехники, — подчеркнул Леонид Рагозин. — Первые внедряют технологии, которые повышают устойчивость и эффективность бизнеса, инвестируют в обучение персонала, участвуют в разработках учебных программ и оснащении классов в вузах. Вторые — ведут разработки, проводят испытания своих умных машин, находятся в постоянном и тесном контакте с аграриями. При более тесном контакте с госструктурами, вузами и ссузами холдинги и сельхозмашиностроители сделают процесс модернизации в АПК Юга более динамичным».



Среди дополнительных стимулов модернизации АПК — развитие отраслевой науки и инноваций, совершенствование правовой базы для защиты интеллектуальной собственности в аграрной сфере, развитие кооперации между аграриями, наукой и вузами.



Результаты исследования, инициатором которого выступил аналитический центр «Эксперт Юг», опубликованы на лендинговой странице «Устойчивый АПК: стимулы модернизации».

