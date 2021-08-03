«Штрубе Рус» прогнозирует снижение урожайности сахарной свеклы

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Сейчас во многих регионах Центрального федерального округа масса корнеплодов и ботвы на 5-7% ниже, чем в прошлом году





С 1 августа в Краснодарском крае началась переработка сахарной свеклы на трех заводах, сообщила аналитическая служба Союзроссахара. Предполагается, что за первые десять дней работы предприятия выпустят более 50 тыс. т сахара, который будет приоритетно отгружаться в розничную торговлю. В июне аналитики допускали, что сезон переработки свеклы в этом году начнется позже обычного — во второй-третьей декаде августа — из-за позднего сева. Однако благодаря более высоким темпам развития сахарной свеклы ее переработка началась без задержек и соответствует традиционным срокам пусков сахарных заводов Кубани в последние годы, говорится в сообщении союза.



Урожайность агрокультуры сейчас составляет 400-450 ц/га, тогда как в прошлом году на Кубани в это время она была на уровне 344 ц/га, сравнивает Союзроссахар. По его оценке, в сезоне-2021/22 сахарные заводы края накопают около 8-9 млн т сахарной свеклы и произведут 1-1,1 млн т сахара. Согласно данным Росстата, посевы сахарной свеклы в России в этом году увеличились на 8,4% относительно 2020-го и превысили 1 млн га. Минсельхоз рассчитывает, что валовой сбор свеклы составит порядка 40 млн т, что позволит выпустить около 6 млн т сахара.



Между тем из-за сильной засухи во многих регионах Центрального федерального округа масса корнеплодов и ботвы свеклы в этом году на 5-7% ниже, чем в прошлом, говорит заместитель генерального директора компании «Штрубе Рус» (занимается селекцией и продажей семян, в том числе сахарной свеклы) Олег Ткаченко. «Конечно, ситуация в разных регионах неодинакова. Так, в Приволжском федеральном округе — Татарстане, Башкортостане, Мордовии — наоборот, по сравнению с прошлым годом ситуация лучше: вес корнеплода примерно на 10% выше, чем в 2020-м, — отмечает он. — Это связано с тем, что там вовремя прошли обильные осадки, не было экстремально сильной жары, и в период вегетации и фотосинтеза, когда корень набирает основную массу, сложились хорошие условия для роста. Но если говорить о средней урожайности по стране, то мы ожидаем, что в целом она будет несколько ниже, чем в прошлом году».



При этом засуха — не единственный фактор падения урожайности, обращает внимание Олег Ткаченко. Например, на юге страны, а также в центральных областях — Курской, Орловской, Воронежской — в начале сезона было достаточное количество осадков. Но впоследствии дожди прекратились, резко повысилась температура воздуха, и получилось так, что формирующиеся корнеплоды практически варились во влажной горячей почве, поясняет он.



В случае снижения производства свеклы «Штрубе Рус» допускает повышение цен на сахар. Сейчас в России действует политика сдерживания отпускных цен на него, напоминает Ткаченко. «Сейчас цена в России составляет $495/т, в то время как, например, на Украине — $794/т, — обращает внимание он. — Да, мы полностью себя обеспечиваем сахаром, у нас есть прошлогодние запасы. Но все игроки рынка понимают: с отменой ограничений, носящих административный характер, цена на сахар пойдет вверх».

