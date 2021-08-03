В «Прогресс Агро» началась уборка сахарной свеклы

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В «Рассвете», входящем в группу компаний «Прогресс Агро», строго по агрономическим срокам начали уборку сахарной свеклы. Сегодня она развернулась на площади 400 га, всего растениеводам компании предстоит убрать 10 тыс. га

С первых полей урожайность культуры составила 300 ц/га, при этом она показала хорошую дигестию (сахаристость) — 16,5%. Учитывая, что к сентябрю, как правило, урожайность сахарной свеклы поднимается, растениеводы «Рассвета» рассчитывают получить от 500-550 ц/га. При такой урожайности и дигестии не меньше 17% можно ожидать получение порядка восьми тонн сахара с гектара.



В «Рассвете» на уборке сахарной свеклы будут задействованы четыре самоходных комбайна и шесть прицепных, два из которых — новенькие Ropa. Этой техники вполне достаточно, чтобы к середине ноября убрать весь урожай. Однако корректировку в сроки окончания уборки уже внес поздний сев сахарной свеклы. Культуре необходимо созреть, поэтому часть полей будет убираться только в ноябре. А это, в свою очередь, усложнит сохранность культуры.



«В целом копаем свеклу неплохого качества, — отметил и. о. директора «Рассвета» Дмитрий Дубовиков. — И это несмотря на засушливый июль! Надо учесть, что ни одного гектара свеклы не орошалось. Добиться качества свеклы мы смогли благодаря плановой обработке фунгицидами. Для повышения дигестии внесли новый препарат отечественной разработки. Применили листовую подкормку, изменили систему внесения удобрений как количественным, так и качественным составом веществ».



Всю собранную свеклу везут на сахарный завод «Свобода», входящий в группу. Второго августа завод провел пробный прием сырья — около 500 т. На следующий день завод заработал на полную мощность и начал переработку с нарастающим эффектом до 7 тыс. т свеклы в сутки.

