«Агроинвестор года — 2021»

«Агроинвестор» объявил об учреждении двух новых номинаций общественной независимой премии «Агроинвестор года — 2021» — «Фермер года» и «Надежный поставщик зерна»

По итогам 2020 года, по данным Росстата, на долю фермерских хозяйств пришлось свыше 14% в структуре производства сельхозпродукции, в том числе 21,5% продукции растениеводства. В частности, крестьянские фермерские хозяйства собрали 29,5% зерновых и зернобобовых в стране, 35% подсолнечника, около 14% картофеля, более 21% овощей — это внушительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.



В номинации «Фермер года» награду получит крестьянское фермерское хозяйство (КФХ), которое в 2020—2021 годах достигло существенного улучшения производственных и финансовых показателей.



Номинацию «Фермер года» поддерживает Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). «Фермеры являются значимой частью АПК. Они демонстрируют высокие темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, увеличивают количество обрабатываемых земель, а главное, являются опорой сельских территорий — создают рабочие места, поддерживают социум и инфраструктуру, строят дороги и храмы, ремонтируют школы и детские сады. Именно фермеры сохраняют и возрождают жизнь на сельских территориях, и мы рады, что в национальной премии «Агроинвестор года — 2021» у фермеров есть своя номинация, которая предусматривает признание их достижений», — заявила Ольга Башмачникова, вице-президент АККОР.



В номинации «Надежный поставщик зерна» победит компания, зарекомендовавшая себя в качестве надежного поставщика зерна на внутреннем рынке, сохранившая постоянных клиентов в 2020—2021 годах и расширившая круг покупателей.



«В последние годы отечественный АПК демонстрирует уверенный рост производства, и драйвером в этом выступают сельхозпроизводители. Как один из крупнейших экспортеров зерна России компания «Деметра-Холдинг» активно взаимодействует с производителями сельхозпродукции, предлагает удобные инструменты и сервисы как крупным игрокам, так и среднему и малому бизнесу, это позволяет участникам рынка получать необходимые решения для дальнейшего развития. Мы рады поддержать сельхозпроизводителей, в том числе и через премию «Агроинвестор года — 2021», которая продолжает курс на укрепление отрасли и статуса российских производителей как надежных и стабильных партнеров на мировых рынках. Наша компания выступает партнером номинации «Надежный поставщик зерна». Мы приглашаем к участию в премии всех участников этого рынка, и пусть победит сильнейший!» — сказал Илья Алиев, директор по трейдингу «Деметра-Холдинга».



Для участия в номинациях «Фермер года» и «Надежный поставщик зерна» компании могут подать заявки на сайте award.agroinvestor.ru до 31 августа 2021 года. Также продолжается прием заявок по другим 7 номинациям — «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Стартап года», «Экспортер года», «Инновация года», «Экологическая инициатива», «Социально ответственная инициатива». Победителей в этих номинациях определит Экспертный совет премии. Шорт-лист премии будет опубликован 1 октября 2021 года.



Редакция «Агроинвестора» выберет победителей в номинациях «Ньюсмейкер года» и «Регион №1 по стабильности развития АПК».



Победитель в главной номинации — «Человек года» — будет определен с помощью открытого голосования на сайте award.agroinvestor.ru в период с 30 августа по 14 октября 2021.



Торжественная церемония награждения победителей премии состоится при участии представителей Министерства сельского хозяйства РФ и топ-менеджеров ведущих компаний агрорынка 21 октября 2021 года в «Особняке на Волхонке».



Объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике обеспечивает интеллектуальный партнер премии — компания PwC.



За этапами проведения премии «Агроинвестор года — 2021» следите на сайте award. agroinvestor.ru и в социальных сетях.

