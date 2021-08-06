Развесной чай. Рентгеновский контроль Ishida гарантирует отсутствие опасных посторонних включений в продукции компании Herbapac

Система рентгенографического контроля Ishida позволила одному из ведущих французских производителей элитных сортов чая, компании Herbapac, добиться соответствия высочайшим стандартам качества и безопасности своей продукции
Задача
Компания Herbapac, расположенная в коммуне Гайспольсайм (Geispolsheim) недалеко от Страсбурга, традиционно использовала для выявления посторонних включений в чайной продукции только металлоискатели.
Однако для соответствия особенно строгим стандартам, предъявляемым к качеству продукции в Японии, одной из многих стран, куда компания экспортирует свою продукцию, Herbapac решила перейти на использование рентгеновских технологий. Машина серии IX, созданная Ishida, стала одной из первых систем рентгеновского контроля, установленных во Франции.
Ассортимент продукции компании Herbapac
Решение
На предприятии Herbapac оборудование применяется для проверки качества рассыпного чая со скоростью 25-75 кг в час. Далее производится упаковка сырья в коробки или пакеты.
В начале каждого производственного цикла машины проходит процесс настройки путем пропускания через нее калибровочных образцов из металла, резины и стекла. Любые инородные тела обнаруживаются путем измерения плотности проверяемого продукта.
Рентгеновский луч проецируется на линейный датчик под конвейером. Когда он проходит через продукт, датчика достигает только остаточное излучение. Измерение разницы в уровне поглощения энергии рентгеновского излучения между сырьем и посторонними включениями позволяет эффективно их обнаруживать.
Схема работы рентгеновского аппарата Ishida
Все системы рентгенографического контроля Ishida используют запатентованную компанией технологию GA — Genetic Algorithm. Оборудование обеспечивает чрезвычайно высокий уровень точности контроля благодаря анализу данных изображений для множества образцов.
Лента-транспортер с листьями чая
Обнаруживаемые посторонние включения обычно схожи: чай собирается вручную, и 90% загрязнений составляют мелкие камни. Именно поэтому обработка сырья может быть оптимизирована с использованием технологии GA, которая позволяет с максимальной точностью выявлять подобные часто встречающиеся посторонние включения.
Результат
«Мы создаем рецепты на основе отборных сортов чая из Китая, Индии, Японии, Кореи, Африки и Южной Америки, — объясняет Фанни Хуссельштейн (Fanny Husselstein), директор производственного предприятия Herbapac. — Затем мы упаковываем их, используя современные технологии и экспертные знания в отношении нормативных требований и рентабельности».
«Мы полностью удовлетворены работой этой системы обнаружения посторонних включений, которая обеспечивает безопасность нашей продукции, — продолжает Фанни Хуссельштейн. — Она проста как в использовании, так и в очистке, поскольку ее можно быстро разобрать и собрать без инструментов».
«Мы планируем в течение двух лет инвестировать около €1,6 млн в создание, помимо прочего, третьей автоматизированной линии для фасовки чая в 2-граммовые пакетики, — добавляет представитель Herbapac. — За счет этого мы планируем увеличить скорость упаковки со 160 до 240 пакетиков в минуту».
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