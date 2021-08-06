Развесной чай. Рентгеновский контроль Ishida гарантирует отсутствие опасных посторонних включений в продукции компании Herbapac

Ishida

Система рентгенографического контроля Ishida позволила одному из ведущих французских производителей элитных сортов чая, компании Herbapac, добиться соответствия высочайшим стандартам качества и безопасности своей продукции

Задача



Компания Herbapac , расположенная в коммуне Гайспольсайм (Geispolsheim) недалеко от Страсбурга, традиционно использовала для выявления посторонних включений в чайной продукции только металлоискатели.



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Однако для соответствия особенно строгим стандартам, предъявляемым к качеству продукции в Японии, одной из многих стран, куда компания экспортирует свою продукцию, Herbapac решила перейти на использование рентгеновских технологий. Машина серии IX , созданная Ishida , стала одной из первых систем рентгеновского контроля, установленных во Франции.







Ассортимент продукции компании Herbapac





Решение



На предприятии Herbapac оборудование применяется для проверки качества рассыпного чая со скоростью 25-75 кг в час. Далее производится упаковка сырья в коробки или пакеты.







Ishida

В начале каждого производственного цикла машины проходит процесс настройки путем пропускания через нее калибровочных образцов из металла, резины и стекла. Любые инородные тела обнаруживаются путем измерения плотности проверяемого продукта.







Ishida

Рентгеновский луч проецируется на линейный датчик под конвейером. Когда он проходит через продукт, датчика достигает только остаточное излучение. Измерение разницы в уровне поглощения энергии рентгеновского излучения между сырьем и посторонними включениями позволяет эффективно их обнаруживать.



Схема работы рентгеновского аппарата Ishida



Все системы рентгенографического контроля Ishida используют запатентованную компанией технологию GA — Genetic Algorithm. Оборудование обеспечивает чрезвычайно высокий уровень точности контроля благодаря анализу данных изображений для множества образцов.



Лента-транспортер с листьями чая



Обнаруживаемые посторонние включения обычно схожи: чай собирается вручную, и 90% загрязнений составляют мелкие камни. Именно поэтому обработка сырья может быть оптимизирована с использованием технологии GA, которая позволяет с максимальной точностью выявлять подобные часто встречающиеся посторонние включения.







Ishida





Ishida

Результат



«Мы создаем рецепты на основе отборных сортов чая из Китая, Индии, Японии, Кореи, Африки и Южной Америки, — объясняет Фанни Хуссельштейн (Fanny Husselstein), директор производственного предприятия Herbapac . — Затем мы упаковываем их, используя современные технологии и экспертные знания в отношении нормативных требований и рентабельности».







«Мы полностью удовлетворены работой этой системы обнаружения посторонних включений, которая обеспечивает безопасность нашей продукции, — продолжает Фанни Хуссельштейн. — Она проста как в использовании, так и в очистке, поскольку ее можно быстро разобрать и собрать без инструментов».











«Мы планируем в течение двух лет инвестировать около €1,6 млн в создание, помимо прочего, третьей автоматизированной линии для фасовки чая в 2-граммовые пакетики, — добавляет представитель Herbapac. — За счет этого мы планируем увеличить скорость упаковки со 160 до 240 пакетиков в минуту».



Сомневаетесь, что рентгеновский контроль Ishida подойдет для вашего производства? Тогда свяжитесь со специалистом компании Ishida по телефону или info@ishidaeurope.ru - и мы сможем ответить на все ваши вопросы.

