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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Corteva представила аграриям Черноземья комплексный подход к возделыванию значимых для региона культур

Партнёрский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience в первой половине лета приняла участие в трех областных Днях поля в Центральном Черноземье, чтобы познакомить местных аграриев с инновационными семенами и средствами защиты растений

В рамках мероприятий, которые состоялись в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях, компания сделала акцент на комплексном подходе к решению задач сельхозпроизводителей, представив информацию о семенах, СЗР, цифровых сервисах и консультационном сопровождении клиентов службой агрономической поддержки Corteva Agriscience

Компания знакомила участников мероприятий с новинками этого года. Так, в линейке гибридов кукурузы Pioneer®, релевантных для региона, был представлен ультраранний гибрид П7460 (ФАО 160), который походит для возделывания как на зерно, так и на силос, устойчив к засухе и толерантен к пыльной головне и гельминтоспориозу, а также первый в России гибрид технологии M3 — П8500 (ФАО 210), к отличительным особенностям которого относится один из лучших показателей содержания крахмала и его переваримости в рубце КРС.

Так как проблема нестабильности влагообеспечения в условиях Черноземья стала более актуальна в последние годы, Corteva предлагает сельхозпроизводителям региона эффективное решение — возделывание гибридов кукурузы линейки Pioneer® Optimum® AQUAmax® с высоким потенциалом урожайности и уникальным комплексом признаков, позволяющих растениям эффективно использовать влагу в любых условиях возделывания.  Среди новинок сезона: П8834 (ФАО 270), П9300 (ФАО 330), П9610 (ФАО 350).

Распространенными факторами, лимитирующими урожайность подсолнечника в ЦЧР, являются ржавчина и заразиха, поэтому представленный местным аграриям гибрид П64ЛП130 — первый в мире с сочетанием сразу трех защитных признаков «Protector® Заразиха», «Protector® ЛМР» и «Protector® Ржавчина» - одно из наиболее интересных новых предложений регионального рынка семян.

Дополнили предложения компании новинки средств защиты растений Corteva: «Зорвек® Энкантия», новая фунгицидная защита картофеля от фитофтороза и альтернариоза, который уже активно проходит производственные испытания в картофелеводческих хозяйствах Черноземья в рамках проекта «Амбассадор Зорвек», а также фунгицид «Аваксс® КЭ» из класса триазолов, который при сниженных затратах на гектарную обработку имеет высокую эффективность в контроле наиболее распространенных заболеваний яровых и озимых колосовых зерновых культур, церкоспороза и ложной мучнистой росы сахарной свеклы.

«С сельхозпроизводителями Центрального Черноземья компанию Corteva Agriscience связывают длительные партнерские отношения. Это один из регионов России, где решения компании наиболее широко применяются в растениеводстве. Например, по данным аналитического агентства Kleffmann/Kynetec, в Тамбовской области гербицидами компании обрабатывался каждый третий гектар кукурузы на зерно, — рассказывает Андрей Тарабрин, менеджер по продуктам компании Corteva Agriscience в регионе Центр. — Хорошо известна в регионе и семенная продукция компании: местными предприятиями возделываются гибриды кукурузы, подсолнечника и рапса Pioneer®. Здесь же располагается и часть семенных посевов кукурузы и подсолнечника бренда. День поля — традиционное место встречи сельхозпроизводителей с поставщиками АПК, которое способствует развитию агропромышленного комплекса региона и продвижению новых технологий в сельском хозяйстве. Как активный участник рынка наша компания использует этот канал коммуникации, чтобы донести подход Corteva и напрямую презентовать решения в области наиболее устойчивых практик ведения сельского хозяйства сельхозпроизводителям, а также получить обратную связь по продвигаемой в регионах продукции».

Corteva Agriscience 

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