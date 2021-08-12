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В Министерстве промышленности и торговли РФ прошло совещание с поставщиками технических решений и оборудования о готовности молочной отрасли ко второму этапу маркировки молочной продукции

Генеральный директор «ТрекМарк» Сергей Протасов сообщил, что все площадки, которые являются клиентами компании, будут готовы в срок: «На данный момент у нас в работе десять крупных площадок. Половина из них уже готова ко второй волне, на второй половине идут пусконаладочные работы. Все площадки запустятся в установленный срок. Есть задачи, которые будут завершены после 1 сентября, но это не будет препятствовать старту маркировки».



Он добавил, что для производственных площадок компании Campina поставка оборудования состоится раньше, чем планировалось. «Работы велись на прошлой неделе и продолжаются на этой. Мы делаем все для того, чтобы успеть. Планируем в течение ближайших двух недель все основные работы закончить, чтобы у коллег была еще неделя для того, чтобы освоиться с бизнес-процессами и порядком работы в системе. Мы контролируем этот вопрос, еженедельно проводим с коллегами совещания», — сказал Протасов.



По словам технического директора ID-Russia Андрея Провоторова, основной причиной готовности компаний в последний момент является позднее заключение договоров. «Проекты идут по второму этапу в штатном режиме. Примерно в 20% случаев договоры были заключены с задержкой по времени. По ним мы подготовили упрощение режима работы на линии, которое позволит запуститься к 1 сентября. Далее уже будем доустанавливать необходимое оборудование, которое придет, и продолжать работать. Под упрощением работы понимаем некоторое изменение технологических процессов, которое позволит стартовать вовремя без потери в объеме производства», — сказал он.



Коммерческий директор компании «Меридиан» Евгений Гальцев рассказал об опыте работы с воронежской компанией «Молвест»: «Наши компании вступили в переговоры, когда у заказчика уже был опыт нескольких неудачных попыток запуска. „Меридиан“ привез свое оборудование на площадку. Тесты прошли успешно. Но, к сожалению, получилось так, что документальное оформление затянулось. Вместе с тем клиент выставил амбициозный срок по выходу на площадку с пусконаладочными работами. Мы этот срок подтвердили. На сегодняшний день у нас имеется незначительное отклонение от плана-графика, согласованного с клиентом, не превышающее нескольких дней. Проблем с запуском я не вижу».



Сложностей нет и у компании «Бизнес Телеком-Импорт». «У нас выстроены отношения с большинством партнеров-интеграторов. Благодаря нашей совместной работе мы смогли грамотно спланировать и спрогнозировать поставку оборудования. Таким образом, мы смогли нивелировать проблемы, с которыми столкнулись некоторые производители. У нас налажен отличный контакт с нашими поставщиками. Оборудование еженедельно поступает для наших партнеров и заказчиков. Проблем сейчас не видим, оснащаем наших партнеров по максимуму», — сказал менеджер по развитию направления AutoID в промышленности Дмитрий Боровков.



Компания «Векас» уже завершила подготовку части линий производителей молочной продукции. «У нас в работе 49 линий. Это 11 заказчиков. Они попадают под вторую волну. На части линий маркировка уже внедрена, процесс запущен. Остальные линии будут внедрены в срок. Часть оборудования уже отгружается на площадки, часть отгружена. Какое-то оборудование будет отгружено на следующей неделе. Отгрузки на заводы идут постоянно. Процесс идет достаточно конструктивно. Все зависит от того, насколько поздно заказчики заключились с нами, законтрактовались. От этого многое зависит, поэтому есть определенные сдвиги по неделям. Но в целом мы впритык, но успеваем. Где-то уже все запущено. ЦРПТ это мониторит. Каждую неделю у нас проходят совещания, постоянно нам звонят и спрашивают точно по заказчикам и в целом по ситуации, поэтому процесс отслеживается. Помогают также найти какое-то оборудование», — сказал генеральный директор компании Александр Космин.

