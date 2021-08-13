12-14 августа в селе Кадниково Свердловской области проходит главное аграрное мероприятие лета — «Всероссийский день поля — 2021»

Один из крупнейших смотров достижений российского агропромышленного комплекса проходит, как и в прошлом году, в смешанном формате. С учетом сохраняющихся эпидемиологических рисков участники могут посетить выставку и мероприятия деловой программы как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.



В этом году расширена и экспозиция выставки, и деловая часть мероприятия. На 80 тыс. м2 выставочного комплекса разместились демонстрационные павильоны, участки-полигоны для показов новейших моделей сельхозтехники, экспериментальные делянки с различными сельхозкультурами. Помимо этого, отведена площадка для квестов, предусмотрены зоны отдыха, фудкорт.



Ключевыми направлениями выставки стали «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия», «Средства защиты растений».



Главное событие деловой программы — пленарное заседание Минсельхоза России под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева — будет посвящено стратегическим ориентирам в растениеводстве на 2021 год и инструментам их достижения. В дискуссии о месте России на агрокарте мира, возможностях повышения инвестиционной привлекательности отрасли, эффективном использовании земельных ресурсов примут участие первые лица ведущих агропредприятий страны, представители власти, банков, науки, авторитетные отраслевые эксперты.



Традиционно большая часть деловой программы посвящена цифровой трансформации АПК. На выставке впервые представлен проект «Рейтинг цифровой зрелости сельхозпроизводителей». Прямо на площадке участники могут подать заявку на включение в этот проект.



На этот раз среди форматов деловой программы не только привычные круглые столы и сессии, но и дебаты с известным блогером, бизнес-баттл и многое другое. Отдельная часть программы посвящена женщинам в АПК.



Официальный партнер мероприятия - «ФосАгро».

