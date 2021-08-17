Алтайские производители молока активно присоединяются к маркировке

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62 производителя молочной продукции в регионе уже работают в условиях маркировки. Об этом на недавно прошедшем совещании под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов

По его словам, маркировка в регионе внедряется в штатном режиме. Всего же в регионе уже 480 компаний, зарегистрированных в системе «Честный знак». Лидерами по выпуску маркированной продукции среди алтайских молокоперерабатывающих предприятий стали ООО «Алтайхолод», ООО «Кипринский молочный завод» (ТМ «Киприно»), ИП Емелин В. П. (ТМ «Плавыч»), ИП Яковенко А. В. (ТМ «Мамонтовский молочный завод»), ООО «Холод» (ТМ «Белый замок»).



Сейчас молокоперерабатывающие предприятия региона активно готовятся к началу второго этапа. 1 сентября маркировка становится обязательной для продуктов сроком годности более 40 суток. Как отметил Александр Лукьянов, одиннадцать производителей уже полностью готовы ко второму этапу, остальные — на 70%. Важно, что производители своевременно определились со способом нанесения маркировки. Так, 25 предприятий в регионе выбрали этикетирование как способ маркировки, семь будут наносить коды прямым способом на линии, два выбрали сепаратский способ и еще два предприятия будут производить маркировку на собственном производстве.

