В поля «Агропроекта» компании «Август» выходят комбайны с беспилотным управлением

В хозяйствах «Агропроекта» АО «Фирма „Август“» проходят испытания робота, осуществляющего беспилотное управление комбайном. Автопилот распознает обстановку в поле и контролирует захват посевов, что минимизирует потери урожая, нерациональный расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) и число аварийных инцидентов. Во время уборочной кампании 2021 года системы автоматизированного управления тестируются в агрофирмах «Август-Муслюм» и «Август-Лениногорск»

На комбайнах агрофирм «Август-Муслюм» и «Август-Лениногорск» стартовало тестирование системы Cognitive Agro Pilot. Основные ее компоненты — это видеокамера, блок автоматического управления и дисплей, расположенный в кабине комбайна. С помощью камеры фиксируется и распознается обстановка по ходу движения — любые препятствия, полегшие посевы, участки неубранной культуры, а также неожиданно появляющиеся объекты, например люди или животные. При необходимости компьютер сам перестраивает траекторию движения комбайна и режим уборки или же останавливается, чтобы механизатор включился в сложную ситуацию и взял управление на себя. Система сохраняет функциональность днем и ночью при любой погоде.



«Автопилот ведет комбайн точно по кромке посевов, тогда как комбайнер обычно делает запас, захватывая повторно примерно 10 см по уже скошенному краю. Таким образом, при роботизированном управлении за один проход намолачивается больший объем зерна и становится меньше неэффективной езды, — объясняет ведущий инженер УК «Август-Агро» Динар Абзалов. — Автопилот позволяет увеличить производительность, оптимизировать потребление ГСМ, а также, что немаловажно, снизить утомляемость механизаторов - ведь в обычном режиме им приходится всю рабочую смену вести комбайн и при этом постоянно сосредоточенно контролировать захват посевов».



Разработчики робота оценивают сокращение прямых потерь урожая при использовании автопилота в 8-13%, а уменьшение расхода топлива во время уборки — до 5%. Также система способствует снижению количества аварийных случаев с сельхозтехникой и тем самым увеличивает сохранность парка. При этом Cognitive Agro Pilot представляет собой альтернативу распространенным в точном земледелии системам параллельного вождения на основе технологий GPS. По мнению производителей Cognitive Agro Pilot, необходимость новых разработок обусловлена тем, что устойчивость спутникового сигнала в поле может колебаться и эти колебания отражаются на движении комбайна. В результате возникают узкие полоски неубранной культуры, которые либо так и останутся в поле, либо будут убраны за счет повторного использования техники и дополнительных затрат на топливо. Так что основная функция по контролю захвата посевов по-прежнему остается на механизаторе и зависит от его внимания.



«Система Cognitive Agro Pilot очень удобна: я сижу и включаюсь в управление по необходимости, а техника „думает“. Иначе целый день надо ряд держать. Автопилот облегчает работу», — делится впечатлениями комбайнер «Август-Муслюм» Ильгиз Садыков, первым опробовавший разработку на своем комбайне.



В агрофирме «-Муслюм» автопилот установлен на одном из комбайнов Torum 750 с жаткой Honey Bee. Аналогичная система испытывается на комбайнеTucano 580 в хозяйстве «-Лениногорск», поля которого отличаются неровным рельефом. Когда эксперимент завершится, по итогам аналитических расчетов будет принято решение о целесообразности внедрения умных роботов на полях предприятий «-Агро».