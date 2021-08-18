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Премия «Агроинвестор года - 2021»

В Свердловской области к маркировке присоединяются ИП

Партнёрский материал

Активно включаются в маркировку производители молочной продукции в Свердловской области. На сегодняшний день в регионе выпускает продукты с нанесенным DataMatrix-кодом 71 предприятие, причем 24 из них — индивидуальные предприниматели

Эти производители подключились к процессу маркировки мороженого и сыров на первом этапе реализации проекта. Он начался 1 июня.

Начиная с 1 сентября количество предприятий, наносящих маркировку на упаковку своей продукции, увеличится. С этой даты молочные продукты со сроком годности более 40 суток будут реализовываться в рознице только при условии подключения производителя к системе «Честный знак».

Ключевая цель данной инициативы — дать возможность потребителям проследить весь путь приобретаемого продукта на каждом этапе, от завода до торгового прилавка. Это позволит поддерживать качество молочной продукции на высоком уровне. Легальность товара можно будет проверить при помощи специального мобильного приложения «Честный знак».

Перевод молочной отрасли на работу в условиях маркировки происходит в несколько этапов. С 1 декабря в обязательном порядке будут маркироваться товары со сроком годности менее 40 дней. С 1 декабря 2022 года маркировка становится обязательной для фермерской продукции, а с 1 декабря 2023 года будет введен поэкземплярный учет продуктов.

«Честный знак» 

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