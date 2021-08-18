Компания Tetra Pak сообщила производителям молочной продукции о готовности увеличивать объемы производства маркированной упаковки

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Компания Tetra Pak приняла участие в совещании в Минсельхозе России и сообщила о готовности наращивать объемы производства упаковки с DataMatrix-кодами «Честный знак» для маркировки молочной продукции

16 августа на совещании в Министерстве сельского хозяйства России под председательством Дмитрия Патрушева регионы обсудили готовность участников рынка ко второму этапу маркировки молочной продукции. В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, региональных субъектов РФ, молокоперерабатывающих предприятий и отраслевых организаций.



С конца июля компания Tetra Pak® в рамках пилотного тестирования активно выпускает и поставляет упаковочный материал с маркировкой «Честный знак» для российских производителей молока и молочной продукции, использующих упаковку Tetra Pak. По приглашению Минсельхоза РФ генеральный директор Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа Александр Криволапов рассказал о текущих результатах выпуска промаркированного упаковочного материала и подтвердил участникам совещания готовность компании Tetra Pak увеличивать объемы производства маркированной продукции.



«От лица компании Tetra Pak могу сообщить, что мы завершили все необходимые испытания и с конца июля начали прием заказов и поставки коммерческого упаковочного материала нашим заказчикам по всем форматам, которые мы производим на нашей фабрике в подмосковной Лобне, — отметил Александр Криволапов, генеральный директор Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа. - Коды печатаются с высоким качеством, по состоянию на сегодня несколько десятков наших заказчиков размещают заказы и начинают получать упаковочный материал, мы со своей стороны заканчиваем автоматизацию процесса обработки заказов, что позволит нам уже в ближайшее время повысить объем производимой продукции. Но уже сейчас мы способны обеспечить производителей молочной продукции необходимым объемом упаковочного материала с маркировкой и рассчитываем на спрос со стороны отрасли».