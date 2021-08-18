Компания Tetra Pak сообщила производителям молочной продукции о готовности увеличивать объемы производства маркированной упаковки

Компания Tetra Pak приняла участие в совещании в Минсельхозе России и сообщила о готовности наращивать объемы производства упаковки с DataMatrix-кодами «Честный знак» для маркировки молочной продукции
16 августа на совещании в Министерстве сельского хозяйства России под председательством Дмитрия Патрушева регионы обсудили готовность участников рынка ко второму этапу маркировки молочной продукции. В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, региональных субъектов РФ, молокоперерабатывающих предприятий и отраслевых организаций.
С конца июля компания Tetra Pak® в рамках пилотного тестирования активно выпускает и поставляет упаковочный материал с маркировкой «Честный знак» для российских производителей молока и молочной продукции, использующих упаковку Tetra Pak. По приглашению Минсельхоза РФ генеральный директор Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа Александр Криволапов рассказал о текущих результатах выпуска промаркированного упаковочного материала и подтвердил участникам совещания готовность компании Tetra Pak увеличивать объемы производства маркированной продукции.