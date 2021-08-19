Калининградские производители активно готовятся ко второму этапу маркировки молока

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По данным регионального минсельхоза Калининградской области, молокоперерабатывающие предприятия региона включились в работу по подготовке ко второму этапу маркировки. Планируется, что местные производители будут своевременно готовы к выпуску всех видов продукции сроком хранения более 40 суток с нанесенной маркировкой

Ранее министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова сообщила, что первый этап маркировки в области прошел успешно. Производители мороженого и сыров Калининградской области своевременно зарегистрировались в системе «Честный знак» и начали выпуск товаров с нанесенной маркировкой.



Наталья Шевцова рассказала, что молочную продукцию в Калининградской области выпускают 27 действующих производителей. «Все они зарегистрированы в национальной системе цифровой маркировки „Честный знак“, — сообщила она. — Промаркированная продукция представлена в торговых точках». По словам министра, производители сыров и мороженого наносят средства идентификации преимущественно путем этикетирования.



Также министр подчеркнула, что в настоящее время в регионе ведется активная работа по входу молочной отрасли во второй этап маркировки — продукции со сроком хранения более 40 суток, который стартует 1 сентября.

