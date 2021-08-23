В «Прогресс Агро» начался сезон подготовки гибридов «Ладожские»

Ладожский кукурузокалибровочный завод НПО «Семеноводство Кубани» начал приемку семенного материала гибридов «Ладожские». На подработку уже приняли более 500 т кукурузы в початках — будущих гибридов семян «Ладожские». Первым из выращиваемого семенного материала на завод поступает Ладожский 175 МВ с урожайностью 50 ц/га. Сегодня объемы приемки составляют 210 т кукурузы в сутки, уже через неделю они вырастут до 300 т.

В «Семеноводстве Кубани» семена подрабатывают на двух заводах: Ладожском кукурузокалибровочном (ЛККЗ) и Белореченском семенном.



Гибриды «Ладожские» проходят бережную подготовку на Ладожском (ЛККЗ). На производстве все от рабочего до лаборанта и технолога заинтересованы в качестве получаемых семян гибридов кукурузы. Во многом этому способствует и современное импортное оборудование. В конце 2017 года производственная мощность на ЛККЗ достигла 10 тыс. т готовых семян кукурузы в год. Кроме того, на заводе подрабатывается около 15 тыс. т озимой группы. При этом за последние три года наблюдается рост объемов подработки по всем семенам. Инициатором создания собственного семеноводства от селекции до реализации является российский промышленник и меценат Олег Дерипаска. Он десять лет назад заложил в основу компании отношение к научному и техническому потенциалу, которое сегодня неизменно сохраняется. Сегодня только на научные изыскания и закупку исследовательского оборудования в НПО «Семеноводство Кубани» ежегодно выделяется 50 млн руб.



Технологическая оснащенность завода отвечает всем требованиям подготовки не только в России, но и в Европе. На заводе семена кукурузы делят на четыре фракции по форме (круглые и плоские) и весу, что значительно облегчает настройку сеялки и дает дружные всходы. Такой подход уникален для заводов России. Лаборатория завода ведет жесткий контроль подработки семян на семнадцати контрольных точках. С августа 2015 года началась модернизация завода по увеличению мощности с 5 до 10 тыс. т в год. В 2018 году работы были завершены, инвестиции составили 232 млн руб. Сегодня завод подрабатывает, помимо гибридов семян кукурузы собственной селекции «Ладожские», семена озимых пшеницы и ячменя для собственных нужд и реализации.

