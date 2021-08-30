Комплексные решения для сельхозпроизводства представили на Дне поля «Формула К» в Липецке

Kverneland Group

Масштабный День поля «Формула К» прошел в Липецке при поддержке дилера сельхозтехники «Агроника Груп», компании «Квернеланд Груп СНГ», АО «Росагролизинг» и «ФосАгро»

Более чем 400 аграриям из разных регионов России представили технику брендов Kubota, Kverneland, Great Plains, возможности приобретения машин в лизинг, а также решения в области минерального питания сельхозкультур.



В основу концепции полевого мероприятия «Формула К» лег комплексный подход со стороны поставщиков АПК к вопросу развития аграрного сектора.



Как отметил в своем выступлении Ингвар Братсберг, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ», сельхозпроизводство — это гонка за большими урожаями, лучшей рентабельностью агробизнеса и повышением качества продукции. «Чтобы каждое российское сельхозпредприятие могло финишировать в этой гонке с преимуществом, важно формировать комплексные решения, которые бы включали стратегию защиты и питания сельхозкультур, соответствующую технику, а также предусматривали максимально удобные и гибкие схемы приобретения продукции поставщиков АПК», - прокомментировал он.



Такой подход разделяют и партнеры Дня поля. Как рассказала Лидия Холомьева, начальник агрономической службы АО «Апатит», входящего в структуру «ФосАгро», компании в прошлом году провели совместный мастер-класс по настройке разбрасывателей минеральных удобрений, который был направлен на обучение аграриев экономичному и эффективному внесению элементов питания. При общем участии реализуется проект изучения эффективности припосевного внесения удобрений при возделывании кормовых трав. «Уже на второй год мы отмечаем прибавку урожайности 20-40% от использования совместных технологий — оптимально подобранных минеральных удобрений „ФосАгро“ и технологии их внесения одновременно с посевом при помощи сеялок Kverneland. Поэтому комплексный подход поставщиков АПК к решению задач аграриев будет способствовать повышению продуктивности сельского хозяйства», — подытожила она.



Партнер Дня поля, АО «Росагролизинг», стремясь расширить предложение льготного федерального лизинга высокотехнологичной техникой и популяризовать этот финансовый инструмент среди отечественных аграриев, работает с «Квернеланд Груп СНГ» с 2012 года, а с 2019 года аккредитованными агентами «Росагролизинга» стала и часть дилеров компании. «Ежегодно объемы реализации техники Kverneland через льготный федеральный лизинг растут. В 2020 году они увеличились на 10% относительно 2019 года, — поделился Максим Петрунин, начальник управления развития и продаж АО «Росагролизинг». — Дальнейшему обновлению парков российских сельхозпредприятий будет способствовать и то, что теперь, помимо машин, попадающих под условия льготного лизинга, через „Росагролизинг“ можно приобрести любую технику наших поставщиков на универсальных лизинговых условиях».



Большую роль в росте реализации техники в компании «Квернеланд Груп СНГ», продажи которой в текущем году выросли на 30% относительно 2020 года, отводят расширению списка машин, попадающих именно под условия льготного федерального лизинга. Поэтому компания работает над дальнейшим развитием локального производства. «В ближайшие 2-3 года мы намерены расширить ассортимент Липецкого завода Kverneland Group 10 новыми моделями техники, — рассказал о планах компании коммерческий директор «Квернеланд Груп СНГ» Одиссей Кизиридис. — Расширение произойдет в сегменте почвообрабатывающей техники Kverneland и Great Plains, а также сеялок Kverneland. Важно отметить, что качество локализованных машин контролируется едиными стандартами Kubota и Kverneland Group и остается неизменным для производственных площадок, в какой бы стране они ни находились. О качестве локализованных в России единиц свидетельствует и то, что рамы для пропашных сеялок Kverneland, которые поставляются по всему миру, производятся на Липецком заводе, также как и часть комплектующих для техники Kubota».



Экспозиция техники Дня поля включала более двух десятков машин, а в рамках демошоу компания представила еще более дюжины единиц прицепной техники брендов Kverneland, Great Plains и Kubota, а также трактор Kubota M7. Ежегодно производится более 2900 таких тракторов. Это универсальные всепогодные энергосредства, сконструированные для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ от обслуживания животноводческих ферм до глубокой вспашки тяжелых почв.



Среди новинок — культиватор Kverneland Enduro 5000 °F , который предназначен для работы на высоких скоростях с сохранением постоянной глубины обработки. Благодаря конструкции рабочих органов агрегат может работать в условиях высокой стерни на глубину до 35 см, выполняя обработку, выравнивание и уплотнение за один проход. При этом Enduro снижает риск потери влаги, сохраняет структуру почвы и ограничивает эрозию. Трехрядная конфигурация расположения рабочих органов позволяет работать без забивания даже в условиях влажной почвы.



Из недавних обновлений в линейке кормозаготовительной техники компания продемонстрировала валкообразователь с центральной укладкой валка Kverneland 9472C, который способен загрузить даже мощные комбайны и пресс-подборщики. Концепция центральной укладки валка минимизирует перевалку массы и травмирование убираемой культуры, что особенно важно при заготовке люцерны. Система копирования рельефа TerraLink точно выдерживает высоту между зубьями и поверхностью поля, что исключает загрязнение убираемой культуры.



Кроме трактора, Kubota была представлена задненавесная косилка под этим брендом — DMC6332R. Четырехрычажная система подвески обеспечивает свободное скольжение бруса над поверхностью поля и позволяет мгновенно подстраиваться под неровности, что гарантирует чистоту убираемой культуры и длительную безотказную работу техники.



Из ассортимента широкозахватных высокопроизводительных машин Great Plains для обработки почвы и посева был показан в том числе глубокорыхлитель SS1700A-0730, который производится на Липецком заводе «Квернеланд Груп СНГ». В настоящее время поданы документы на включение его в программу льготного федерального лизинга через «Росагролизинг». Это орудие вертикальной обработки почвы, предназначенное для борьбы с переуплотнениями на глубине от 25 до 41 см. Во время осенней обработки почвы глубокорыхлитель помогает восстанавливать однородную структуру вертикального почвенного профиля с минимальным нарушением поверхностного слоя и с минимальным заглублением пожнивных остатков.

