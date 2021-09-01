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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Потенциал картофелеводства — в новых технологиях

Партнёрский материал


«Сингента»

«Сингента»

России нужен качественный картофель

В конце августа в Москве состоялся Международный военно-технический форум «Армия-2021», организованный Министерством обороны РФ. На мероприятии поднимались в том числе вопросы продовольственной безопасности. Одну из ее основ в России, по мнению ученых ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии», составляет картофельная отрасль. Именно поэтому в рамках форума при участии ФГБНУ ВНИИФ и компании «Сингента» была проведена конференция «Производство картофеля — основа продовольственной безопасности».

Картофель — стратегическая для нашей страны агрокультура. Для значительной части населения именно этот продукт является одним из главных в продуктовой корзине благодаря его ценовой доступности. По данным Картофельного союза, объем производства картофеля в организациях всех форм собственности в 2020 году составил 19,5 млн т, и, хотя сейчас большая его часть выращивается в личных подсобных хозяйствах (12,8 млн т в прошлом году), к 2026-му основу урожая будут давать товарные производители. По прогнозу союза, через пять лет валовой сбор картофеля в сельхозорганизациях и КФХ может вырасти до 11,6 млн т против 6,8 млн т в 2020 году, а производство в ЛПХ за этот период сократится почти вдвое — до 6,7 млн т.

«России нужен качественный картофель, это поможет отрасли конкурировать на мировом агропромышленном рынке», — подчеркнула, открывая своим выступлением конференцию, руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Однако, отметила она, участники рынка продолжают испытывать целый ряд проблем, начиная с отсутствия качественной экоупаковки и заканчивая сложностью и дороговизной налаживания внутри страны глубокой переработки. И переход сектора на товарные рельсы вовсе не означает автоматическое повышение качества картофеля. Несмотря на прогнозируемую позитивную динамику в промышленном производстве данной агрокультуры, картофелеводство является далеко не самой простой отраслью и требует большого опыта, багажа знаний и широкой ресурсной базы, взаимодействия с научным сектором.

Неслучайно ключевыми докладчиками и участниками мероприятия, помимо самих картофелеводов, стали представители ключевых научных учреждений — ФГБНУ ВНИИФ, РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева, ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха, а также различных подразделений компании «Сингента», которая также базирует свою работу на научно-исследовательской деятельности и обладает одним из самых больших портфелей продуктов для защиты картофеля. Большой опыт работы «Сингенты» с этой агрокультурой позволяет гарантировать аграриям всестороннюю поддержку их производства и улучшения качества продукции. Препараты компании проходят всестороннюю проверку и при соблюдении регламентов применения являются абсолютно безопасными для производства картофеля. Компания, помимо производства препаратов, предоставляет широкий ряд сервисов по сопровождению выращивания картофеля производителями — современная исследовательская лаборатория, цифровая система по управлению агропроизводством Cropwise Operations, грамотные специалисты-консультанты.

Цифровизация — один из современных методов оптимизации сельского хозяйства. Цифровая платформа Cropwise Operations уже сейчас позволяет оцифровать ключевые производственные процессы картофелеводства, спланировать производство с учетом погодных и других факторов, своевременно проводить мониторинг посадок и планировать полевые работы. В этом году данная платформа используется на 17 млн га сельхозугодий России, а на посадки картофеля приходится уже 39 тыс. га, сообщил директор по развитию цифровых сервисов компании «Сингента» Роман Мартынов.

Современные технологии производства картофеля при правильном подходе позволяют успешно противостоять вредителям и патогенам, обеспечивать своевременный уход и поддержание хорошего состояния посадок, а главное, получать высокие урожаи картофеля хорошего качества, отмечали докладчики. Для хорошего результата важны не только выбор качественного посадочного материала и анализ уровня зараженности на разных этапах роста культуры, но и организация правильного севооборота, профилактика распространения заболеваний и вредителей, своевременность работ по поддержанию отличного состояния посадок. По словам руководителя лабораторий технической поддержки компании «Сингента» Евгения Мазурина, сельхозпроизводителям рекомендуется не пренебрегать диагностикой состояния семенного материала с использованием современных методов диагностики. Таким образом, будущее отрасли напрямую зависит от быстрого и эффективного внедрения высоких технологий и налаживания тесных связей между наукой и бизнесом, сошлись во мнении участники конференции.

«Сингента» 

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