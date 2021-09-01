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«Дамол»: все предприятия ассоциации готовы ко второму этапу маркировки молочной продукции

Партнёрский материал


«Вита»

«Вита»

Все предприятия Ассоциации молочных производителей «Дамол» готовы к старту второго этапа маркировки молочной продукции. Он начинается 1 сентября 2021 года и касается продукции со сроком хранения свыше 40 суток

«Все заводы, входящие в ассоциацию, готовы к началу маркировки молочной продукции длительного хранения», — рассказали в пресс-службе АМП «Дамол».

В ассоциацию молочных производителей «Дамол» входят самарский маслозавод «Пестравский», тольяттинский завод «Волга Индустрия», Нижнекамский молочный комбинат в Татарстане, ульяновский молочный комбинат «Вита» и еще несколько молокоперерабатывающих предприятий в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Обязательная маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года, с 1 июня стала обязательной маркировка сыров и мороженого. С 1 сентября вступят в силу требования для продукции сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

ЦРПТ 

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