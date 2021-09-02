«Брянский молочный комбинат» готов ко второму этапу маркировки молочной продукции

ОАО «Брянский молочный комбинат»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток начался 1 сентября 2021 года. ОАО «Брянский молочный комбинат» начал выпуск промаркированных товаров длительного хранения

«Наше предприятие начало подготовку сразу после 1 июня — даты старта первого этапа маркировки молочной продукции. Мы заключили договор по поставке комплекса оборудования с интегратором „Векас“. Часть продукции мы маркируем самостоятельно при помощи принтера-аппликатора, а часть упаковки для нас печатает типография АО „Тетра Пак“. С 1 сентября мы начали выпуск двух категорий товаров с кодами маркировки. Это ультрапастеризованное молоко и сливки. На данный момент продукция нашей компании реализуется в Казахстане и по всей России: от Калининграда до Камчатки», — сказал генеральный директор ОАО «Брянский молочный комбинат» Алексей Рябцев.



Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее.

