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Russian Crop Production — 2021/22

«Брянский молочный комбинат» готов ко второму этапу маркировки молочной продукции

Партнёрский материал


ОАО «Брянский молочный комбинат»

ОАО «Брянский молочный комбинат»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток начался 1 сентября 2021 года. ОАО «Брянский молочный комбинат» начал выпуск промаркированных товаров длительного хранения

«Наше предприятие начало подготовку сразу после 1 июня — даты старта первого этапа маркировки молочной продукции. Мы заключили договор по поставке комплекса оборудования с интегратором „Векас“. Часть продукции мы маркируем самостоятельно при помощи принтера-аппликатора, а часть упаковки для нас печатает типография АО „Тетра Пак“. С 1 сентября мы начали выпуск двух категорий товаров с кодами маркировки. Это ультрапастеризованное молоко и сливки. На данный момент продукция нашей компании реализуется в Казахстане и по всей России: от Калининграда до Камчатки», — сказал генеральный директор ОАО «Брянский молочный комбинат» Алексей Рябцев.

Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее.

ЦРПТ 

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