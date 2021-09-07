«Долина легенд» начала выпуск промаркированной молочной продукции длительного хранения

«Долина легенд»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток стартовал 1 сентября 2021 года. Крымская компания «Долина легенд» завершила подготовку и начала выпуск промаркированного сливочного масла

«Мы начали готовиться к маркировке еще в начале года: сделали дорожную карту и приняли решение работать без интегратора. Мы заранее закупили на предприятие необходимое оборудование, камеры технического зрения и термотрансферные принтеры и смогли наладить все процессы самостоятельно. Успешно прошли 1-й этап маркировки, запустив маркировку сыров. Под второй этап у нас попало масло сливочное — монолит и фасовка, на данный момент внедряется автоматизация процессов. В работе мы активно взаимодействуем с оператором системы маркировки „Честный знак“. Специалисты на связи круглосуточно и оперативно отвечают на наши вопросы», — сказала руководитель проекта маркировки ТМ «Долина легенд» Анастасия Скляр.



Компания выпускает продукцию под собственным брендом «Долина легенд», а также под товарными марками «Первомайское молоко» и «Молкомбинат Раздольное Крым».



Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее.





