разделы

реклама

журналы

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

USD

73.232 (0,33%)

EUR

86.785 (0,24%)

MOEX

4010.16 (-0,45%)

BRENT

71.64 (-0,80%)

Пшеница

719.6 (-0,91%)

Сахар

19.48 (-0,71%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

«Долина легенд» начала выпуск промаркированной молочной продукции длительного хранения

Партнёрский материал


«Долина легенд»

«Долина легенд»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток стартовал 1 сентября 2021 года. Крымская компания «Долина легенд» завершила подготовку и начала выпуск промаркированного сливочного масла

«Мы начали готовиться к маркировке еще в начале года: сделали дорожную карту и приняли решение работать без интегратора. Мы заранее закупили на предприятие необходимое оборудование, камеры технического зрения и термотрансферные принтеры и смогли наладить все процессы самостоятельно. Успешно прошли 1-й этап маркировки, запустив маркировку сыров. Под второй этап у нас попало масло сливочное — монолит и фасовка, на данный момент внедряется автоматизация процессов. В работе мы активно взаимодействуем с оператором системы маркировки „Честный знак“. Специалисты на связи круглосуточно и оперативно отвечают на наши вопросы», — сказала руководитель проекта маркировки ТМ «Долина легенд» Анастасия Скляр.

Компания выпускает продукцию под собственным брендом «Долина легенд», а также под товарными марками «Первомайское молоко» и «Молкомбинат Раздольное Крым».

Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее.


ЦРПТ 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов