УК «Август-Агро» приобрела новое хозяйство с 48,5 тыс. га земель в Республике Татарстан

АО Фирма «Август»

В состав «Агропроекта» АО «Фирма „Август“», крупнейшего российского производителя средств защиты растений, входит новое хозяйство в Кайбицком районе Республики Татарстан. Его площадь составляет 48,5 тыс. га. Таким образом, земельный банк компании в регионе к настоящему времени возрос до 228 тыс. га

В рамках «Агропроекта» компании «Август» завершается формирование земельных активов новой агрофирмы в Республике Татарстан. Под управление УК «Август-Агро» отошли 48,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в Кайбицком районе.



Для работы на площадке нового хозяйства уже подготовлены в достаточном объеме сельхозтехника, семена и удобрения. На данный момент осуществляется подготовка зяби к сезону 2022 года, в полях работают 5 агрегатов. Также ведется закладка силоса.



«Новое хозяйство под управлением УК „Август-Агро“ создается в рамках долгосрочной стратегии развития сельскохозяйственного направления деятельности в компании „Август“. Реализацию инвестиционных проектов мы намерены продолжать в соответствии с запланированными сроками. В ближайшее время, если погодные условия сложатся благоприятно и не будет дефицита осадков, на полях агрофирмы „Август-Кайбицы“ уже начнется сев озимой пшеницы», — отмечает директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.



На сегодняшний день в управлении «Август-Агро» в Татарстане находятся 228 тыс. га земли, из них пашни — 188 тыс. га. Хозяйства расположены в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Муслюмовском и Тюлячинском районах республики.



Общий банк сельхозземель «Август-Агро» сегодня достигает 247 тыс. га (с учетом всех хозяйств в Краснодарском крае, Чувашской Республике и Республике Казахстан), из них пашни — 210 тыс. га.

