24 сентября в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» состоялась XIII отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22. Мероприятие собрало более 150 участников в офлайн-формате, а также более 100 человек в течение дня следили за онлайн-эфиром на сайте agroinvestor.ru

В ходе первой сессии «Общие тренды развития российского растениеводства» Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), заявил, что в России, возможно, увеличится сев масличных для производства биотоплива. Эксперт отметил: «Сейчас идет вторая волна интереса к производству масличных на биотопливо, и она более сильная, чем была первая, поэтому теоретически вполне вероятен тренд на наращивание площадей под масличными для биотоплива». При этом Рылько подчеркнул, что выращивание масличных для производства биотоплива экономически невыгодно для России, поскольку цены на него значительно ниже, чем на масло, тогда как в Европе это топливо дорожает.



Рылько также напомнил, что в России экспорт таких агрокультур, как рапс и рыжик, не регулируется пошлинами. Сейчас производители переходят на расширение площадей под масличными, на которые нет пошлин. В качестве примера гендиректор ИКАР привел лен-кудряш, который выращивается на 1,5 млн га и почти перестал быть нишевой культурой.



В первой половине дня также выступили с докладами Лидия Илюшина, руководитель направления «Аграрная экономика» Института Внешэкономбанка, Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна, Дарья Снитко, руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка; Евгения Серова, директор по аграрной политике Института аграрных исследований ВШЭ и другие спикеры, которые рассказали об общих трендах в развитии различных направлений растениеводства России.



Вторая сессия была посвящена рынкам зерновых и масличных, сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта, технической конопли, а также льна-долгунца. Игорь Павенский, руководитель аналитического центра «Русагротранса», отметил, что, несмотря на рекорд по отгрузкам пшеницы в августе, в сентябре темп вывоза в некоторой степени снизится. Экспортный потенциал зерна в России, по его оценкам, составляет 42-44 млн т с учетом стран ЕАЭС. Доля пшеницы уменьшится до 33 млн т против 39 млн т в прошлом сезоне. Снизится также экспортный потенциал кукурузы, он составит около 3,2 млн т (в прошлом сезоне 4 млн т).



По оценкам экспертов конференции, производство технической конопли может увеличиться в два раза. Сейчас ее посевы занимают 10 тыс. га. Гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров отметил, что увеличение производства связано в первую очередь со строительством заводов по переработке конопли. По его мнению, техническая конопля — хорошая альтернатива хлопку и льну, а также отличный материал для биопластика.



Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка, рассказал, что потребление сахара в России в последние годы снижается в связи с усилением негатива демографии. В 2020/21 сельхозгоду Россия может произвести около 5,8 млн т сахара с учетом переработки сиропа и мелассы, если урожай сахарной свеклы будет собран со всей площади (около 1 млн га) и сохранен без потерь.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников выступил с докладом о развитии производства картофеля и овощей открытого грунта. Согласно анализу Росстата и Минсельхоза, в развитии производства картофеля выделяются опасные тренды: до 2026 года динамика сокращения площадей и валового производства в ЛПХ будет сохраняться (в 2006 году с рынка ушло 10 млн т картофеля, а в 2016-м — 8 млн т). Красильников отметил, что для того, чтобы не допустить искусственного или реального дефицита в секторе производства картофеля, перед сельхозпроизводителями должна стоять задача увеличить производство в два раза и довести его до уровня не менее 11 млн т за счет расширения площадей, повышения урожайности и внедрения новых технологий.



Эксперты сессии также коснулись вопросов текстильной промышленности, а именно ее главного сырья — льна-долгунца. С докладом о развитии этой культуры выступил исполнительный директор «Русского льна» Валерий Мишарин. Он сообщил, что лен занимает всего около 0,4% рынка тканей, что вызвано ограниченным объемом производства качественного длинного волокна и, как следствие, высокой стоимостью льняной пряжи, в 2,5-3 раза превышающей стоимость хлопковой.



В ходе технологической сессии, посвященной новым технологиям в растениеводстве, Денис Максимкин, заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш», оценил состояние и перспективы развития сельскохозяйственной техники в России. Он заявил, что в отечественном сельском хозяйстве отмечается недостаточная обеспеченность сельхозтехникой и значительный износ имеющегося парка. По оценке эксперта, доля российской техники на внутреннем рынке в 2021 году сократится на 6% до 52%. В прошлом году российские производители поставили в производство 165 новых моделей сельхозтехники, сказал Максимкин.



Олег Александров, руководитель проектов КЗ «Ростсельмаш», рассказал о запуске новой линейки тракторов и о работе центра R&D, который ведет разработки в области межмашинного взаимодействия, автовождения и автоматизации технологических процессов. Одна из новых разработок «Ростсельмаша» — система «РСМ Роутер», которая выстраивает карты-задания и отправляет их напрямую в систему автовождения «РСМ Агротроник». Благодаря системе оптимизируется логистика, гарантируется безопасность транспортных средств и минимизируются простои.



Генеральный директор «Ассистагро» Евгений Багрянцев сообщил о потенциале искусственного интеллекта в агрономии. В компании был создан беспилотник, который используется для обследования полей и идентификации сорняков в полях.



В ходе сессии своими инновационными проектами поделились также Александр Шумилин, эксперт по агрономии компании «Биона», Лидия Кухаренко, главный агроном концерна «Покровский», и другие спикеры.



Финальная сессия была посвящена выступлениям аграрных операторов в сфере растениеводства.



Дмитрий Попов, генеральный директор «Паритет Агро», говорил о проблеме значительного роста цен, включая увеличение себестоимости сельхозтоваров на 70%, в том числе семян — на 10%, сельхозтехники — на 30-40%, строительных материалов — на 100%. Попов отметил регулярное изменение экспортных пошлин, потерю рынков сбыта и отсутствие господдержки.



Директор по корпоративным финансам «АгроТерра» Артур Паронян рассказал о сильном влиянии погодных условий, которые снизили урожайность пшеницы и ячменя в компании. Однако прогнозы с учетом текущих цен и урожайности позволяют агрохолдингу выйти на плановые значения.



В ходе топ-сессии выступили также исполнительный директор «АгроГарда» Татьяна Малина, генеральный директор «Ростовской зерновой компании „Ресурс“» Николай Кормильцев, первый заместитель генерального директора «АФГ Националь» Андрей Белянкин и другие спикеры, которые поделились предварительными результатами работы в 2021 году.



Ежегодная конференция Russian Crop Production проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений. Партнерами и спонсорами конференции выступили компании «Ростсельмаш», Lidea, Digital Agro, «Геомир», «Агроплем» и «МарибоХиллесхог».



Для тех, кто не смог присутствовать на конференции или пропустил мероприятие, предусмотрен доступ к видеозаписи, а также эксклюзивным материалам «Russian Crop Production — 2021/22». Подробности по ссылке !

