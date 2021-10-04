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Russian Crop Production — 2021/22

Приглашаем на «Ksiday 2021: день геномной селекции в животноводстве»

Партнёрский материал

Конференция пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге

1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках конференции ВНИИГРЖ «Генетика, селекция, биотехнология: интеграция науки и практики в животноводстве» состоится международная практическая конференция «Ksiday 2021: день геномной селекции в животноводстве».

Практическая конференция будет интересна руководителям и представителям агрохолдингов, директорам и управляющим молочных производств, инвесторам молочного направления, представителям органов государственного управления, тем, кто интересуется методами геномной селекции и хочет узнать, как внедрить эту технологию на своем предприятии.

Организатор — компания Ksitest при поддержке ВНИИГРЖ, ООО «Альбиоген» и Thermo Fisher Scientific.

На мероприятии более 15 мировых экспертов, ученых, представителей бизнеса и власти обсудят вопросы развития селекции молочного животноводства в России и в мире.

«Проводя Ksiday 2021, мы хотим создать площадку для свободного обмена опытом среди специалистов по селекции животных, — сообщает генеральный директор Ksitest Дарья Яковишина. — В этом году решили сосредоточиться на молочном животноводстве, посмотреть на опыт развития селекции в других странах. Мы собрали очень интересных спикеров, которые участвовали в развитии селекционных стратегий  Канады, Франции, Великобритании, Венгрии и готовы рассказать про свой опыт».

Спикеры Ksiday 2021 расскажут про ошибки, успешные стратегии и текущие мировые тренды в геномной селекции и отборе молочных животных.

Среди экспертов мероприятия вы услышите доклады следующих экспертов:

  • Lazslo Bonjar, вице-президент WHFF, генеральный директор проекта Hungenome, генеральный директор Венгерской ассоциации голштинов;

  • Filippo Miglior, председатель WCGALP, PhD в разведении животных, профессор Университета Гуэлф;

  • Andre Eggen, член рабочей группы ICAR по работе с ДНК, PhD в генетике животных, ведущий эксперт по рынку агрогеномики компании Illumina;

  • Romy Morrin, председатель комитета ISAG по молекулярным маркерам крупного рогатого скота и подтверждения родства, член рабочей группы ICAR по работе с ДНК;

  • Tamas Sebok, международный судья-бонитёр, член рабочей группы EHRC, член рабочей группы ICAR по конформации.

«Я вижу глобальную миссию компании Ksitest в создании пространства для свободного обмена опытом среди специалистов по селекции. Ksiday 2021 абсолютно бесплатен для всех, а записи и материалы трансляции будут всегда доступны участникам мероприятия, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте», — говорит Юрий Пеков, операционный директор Ksitest.

В рамках конференции состоятся горячие дискуссии на злободневные темы:

  • «Внедрение геномной селекции на региональном уровне» - модерируемая дискуссия с участием представителей министерства сельского хозяйства;

  • «Эмбриотрансфер + геномная селекция = суперпродуктивные коровы?» - модерируемая дискуссия с участием экспертов в области эмбриотрансфера и представителей молочного бизнеса.

Также вы увидите реальные практические доклады по внедрению новых методов селекции в рутинную работу хозяйств, сможете оценить экономический эффект и посмотреть на статистику по самой крупной российской референтной геномной базе молочного КРС.

Чтобы попасть на площадку, получить доступ к трансляции и материалам конференции, пройдите регистрацию на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное для всех зарегистрированных пользователей.

Более подробную информацию о вы найдете на сайте ksiday.ru

Задайте вопрос организаторам Ksiday 2021:
по телефону +7-910-414-44-10
по e-mail: ksiday@ksivalue.com

Ksiday 2021 

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