Приглашаем на «Ksiday 2021: день геномной селекции в животноводстве»

Конференция пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге

1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках конференции ВНИИГРЖ «Генетика, селекция, биотехнология: интеграция науки и практики в животноводстве» состоится международная практическая конференция «Ksiday 2021 : день геномной селекции в животноводстве».



Практическая конференция будет интересна руководителям и представителям агрохолдингов, директорам и управляющим молочных производств, инвесторам молочного направления, представителям органов государственного управления, тем, кто интересуется методами геномной селекции и хочет узнать, как внедрить эту технологию на своем предприятии.



Организатор — компания Ksitest при поддержке ВНИИГРЖ, ООО «Альбиоген» и Thermo Fisher Scientific.



На мероприятии более 15 мировых экспертов, ученых, представителей бизнеса и власти обсудят вопросы развития селекции молочного животноводства в России и в мире.



«Проводя Ksiday 2021, мы хотим создать площадку для свободного обмена опытом среди специалистов по селекции животных, — сообщает генеральный директор Ksitest Дарья Яковишина. — В этом году решили сосредоточиться на молочном животноводстве, посмотреть на опыт развития селекции в других странах. Мы собрали очень интересных спикеров, которые участвовали в развитии селекционных стратегий Канады, Франции, Великобритании, Венгрии и готовы рассказать про свой опыт».



Спикеры Ksiday 2021 расскажут про ошибки, успешные стратегии и текущие мировые тренды в геномной селекции и отборе молочных животных.



Среди экспертов мероприятия вы услышите доклады следующих экспертов:



Lazslo Bonjar, вице-президент WHFF , генеральный директор проекта Hungenome, генеральный директор Венгерской ассоциации голштинов;



Filippo Miglior, председатель WCGALP , PhD в разведении животных, профессор Университета Гуэлф;



Andre Eggen, член рабочей группы ICAR по работе с ДНК, PhD в генетике животных, ведущий эксперт по рынку агрогеномики компании Illumina ;



Romy Morrin, председатель комитета ISAG по молекулярным маркерам крупного рогатого скота и подтверждения родства, член рабочей группы ICAR по работе с ДНК;



Tamas Sebok, международный судья-бонитёр, член рабочей группы EHRC , член рабочей группы ICAR по конформации.



«Я вижу глобальную миссию компании Ksitest в создании пространства для свободного обмена опытом среди специалистов по селекции. Ksiday 2021 абсолютно бесплатен для всех, а записи и материалы трансляции будут всегда доступны участникам мероприятия, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте», — говорит Юрий Пеков, операционный директор Ksitest.



В рамках конференции состоятся горячие дискуссии на злободневные темы:



«Внедрение геномной селекции на региональном уровне» - модерируемая дискуссия с участием представителей министерства сельского хозяйства;



«Эмбриотрансфер + геномная селекция = суперпродуктивные коровы?» - модерируемая дискуссия с участием экспертов в области эмбриотрансфера и представителей молочного бизнеса.



Также вы увидите реальные практические доклады по внедрению новых методов селекции в рутинную работу хозяйств, сможете оценить экономический эффект и посмотреть на статистику по самой крупной российской референтной геномной базе молочного КРС.



Чтобы попасть на площадку, получить доступ к трансляции и материалам конференции, пройдите регистрацию на сайте .



Участие в мероприятии бесплатное для всех зарегистрированных пользователей.



Более подробную информацию о вы найдете на сайте ksiday.ru



Задайте вопрос организаторам Ksiday 2021:

по телефону +7-910-414-44-10

по e-mail: ksiday@ksivalue.com

