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Russian Crop Production — 2021/22

RSM Digital Drive: встречаемся 8 октября

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Дата ожидаемого мероприятия «Ростсельмаша» определена. Онлайн-демонстрация возможностей электронных систем компании в режиме полноценной работы агромашины состоится 8 октября.  «Метеопрогноз наконец благоприятный для продуктивной работы техники в поле», — отмечают в «Ростсельмаше»

Напомним, что ранее «Ростсельмаш» планировал демпоказ на третью декаду сентября. Однако из-за дождей он был перенесен на октябрь.

Итак, RSM Digital Drive пройдет 8 октября c 11:00 до 12:00 по московскому времени.  Демпоказ агромашины, оснащенной комплексом интеллектуальных систем «Ростсельмаш», будет вестись из Тамбовской области в прямом эфире. 

Те, кто еще не успел зарегистрироваться на онлайн-мероприятие, могут сделать это  здесь: RSM Digital Drive.

По всем вопросам обращайтесь: market@oaorsm.ru

В рамках RSM Digital Drive ведущие специалисты компании, а также приглашенные эксперты из агробизнеса представят электронные сервисы «Ростсельмаша», расскажут о сфере их применения, возможности и преимуществах интеграции в действующие схемы агроменеджмента сельхозпредприятий. Во время мероприятия у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы.

В рамках демонстрационного показа у вас будет возможность увидеть, как в реальных условиях работает полный комплекс интеллектуальных систем «Ростсельмаша», интегрированный с «РСМ Агротроник»:

  • система оптимизации логистики «РСМ Роутер»;

  • система идентификации транспортного средства «РСМ Транспорт АйДи»;

  • система идентификации адаптера «РСМ Умная метка»;

  • система картирования урожайности «РСМ Карта урожайности»;

  • система оптимизации скорости движения уборочной техники «РСМ Адаптивный Круиз-контроль».

Разумеется, эксперты уделят внимание системам автоуправления «РСМ Агротроник пилот 1.0» и «РСМ Агротроник пилот 2.0».

«Ростсельмаш» 

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