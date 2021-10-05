RSM Digital Drive: встречаемся 8 октября

«Ростсельмаш»

Дата ожидаемого мероприятия «Ростсельмаша» определена. Онлайн-демонстрация возможностей электронных систем компании в режиме полноценной работы агромашины состоится 8 октября. «Метеопрогноз наконец благоприятный для продуктивной работы техники в поле», — отмечают в «Ростсельмаше»

Напомним, что ранее «Ростсельмаш» планировал демпоказ на третью декаду сентября. Однако из-за дождей он был перенесен на октябрь.



Итак, RSM Digital Drive пройдет 8 октября c 11:00 до 12:00 по московскому времени. Демпоказ агромашины, оснащенной комплексом интеллектуальных систем «Ростсельмаш», будет вестись из Тамбовской области в прямом эфире.



Те, кто еще не успел зарегистрироваться на онлайн-мероприятие, могут сделать это здесь: RSM Digital Drive .



По всем вопросам обращайтесь: market@oaorsm.ru



В рамках RSM Digital Drive ведущие специалисты компании, а также приглашенные эксперты из агробизнеса представят электронные сервисы «Ростсельмаша», расскажут о сфере их применения, возможности и преимуществах интеграции в действующие схемы агроменеджмента сельхозпредприятий. Во время мероприятия у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы.



В рамках демонстрационного показа у вас будет возможность увидеть, как в реальных условиях работает полный комплекс интеллектуальных систем «Ростсельмаша», интегрированный с «РСМ Агротроник»:



система оптимизации логистики «РСМ Роутер»;



система идентификации транспортного средства «РСМ Транспорт АйДи»;



система идентификации адаптера «РСМ Умная метка»;



система картирования урожайности «РСМ Карта урожайности»;



система оптимизации скорости движения уборочной техники «РСМ Адаптивный Круиз-контроль».



Разумеется, эксперты уделят внимание системам автоуправления «РСМ Агротроник пилот 1.0» и «РСМ Агротроник пилот 2.0».

