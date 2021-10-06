Система менеджмента компании «Август» успешно прошла ресертификацию по стандартам ISO

АО Фирма «Август»

В сентябре 2021 года компания «Август» c успехом прошла ресертификационный аудит на соответствие корпоративной интегрированной системы менеджмента (КИСМ) требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), ISO 45001:2018 (система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда)

Соответствие стандартам было подтверждено специалистами «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» — российского представительства мирового лидера в области лабораторных испытаний, инспекций и сертификации Bureau Veritas. Аудит проводился с 7 по 17 сентября 2021 года в АО «Фирма „Август“» и на российских производственных площадках компании: в Филиале АО «Фирма „Август“» «Вурнарский завод смесевых препаратов» и ООО «Август-Алабуга».



КИСМ в компании «Август» представляет собой совокупность трех систем менеджмента: качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и здоровья. Фундаментом системы служат международные стандарты серии ISO. Первым этапом ее развития явилась разработка и внедрение в 2006 году системы менеджмента качества, отвечающей требованиям стандарта ISO 9001. Областью сертификации стало главное направление деятельности компании — исследования, разработка и производство химических средств защиты растений. На сегодняшний день в АО «Фирма „Август“» действует КИСМ, соответствующая трем международным стандартам: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. По оценке Всероссийской организации качества, лишь небольшая часть отечественного бизнеса смогла достичь столь высокого уровня в области производственного менеджмента.



Наличие КИСМ, соответствующей данным стандартам, предусматривает, что «Август» на постоянной основе совершенствует свою деятельность в целом, повышает степень удовлетворенности потребителей, отслеживает производственные опасности для персонала и экологические аспекты в текущей работе, способные влиять на окружающую среду, а также планомерно осуществляет мероприятия по предотвращению потенциальных рисков. Важно отметить, что в течение 2020 года на территории промплощадок предприятий «Августа» и на их границах не было зарегистрировано превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве и сточных водах. В целом система менеджмента компании и ее подразделений, по оценке аудиторов, показала высокую результативность.



При подведении итогов ресертификационного аудита среди сильных сторон АО «Фирма „“» были указаны, в частности, высокий уровень компетентности руководства и персонала структурных подразделений, понимание ими своей роли и ответственности в системе менеджмента, а также ярко выраженная ориентация компании на потребителей и постоянная работа по расширению спектра препаратов. На Вурнарском заводе смесевых препаратов высокой оценки удостоился уровень контроля качества сырья и готовой продукции на разных стадиях производства. Отдельно была отмечена активная социальная позиция предприятия, позволяющая улучшать рабочую атмосферу в коллективе и мотивировать сотрудников на достижение целей КИСМ. Что касается самой современной производственной площадки компании — завода «-Алабуга», то аудиторы, среди прочего, особо выделили высокий уровень автоматизации технологических процессов, культуры и безопасности производства, а также отметили наличие системы поддержания и развития инфраструктуры производственных процессов со стороны инженерной технической службы для создания качественной продукции, безопасных условий для персонала, снижения воздействия на окружающую среду и повышения энергоэффективности.