Препарат «Люмисена®» для предпосевной обработки семян подсолнечника теперь представлен как самостоятельный продукт в портфеле СЗР от Corteva

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience расширяет возможности защиты подсолнечника от ложной мучнистой росы (ЛМР), выводя препарат для предпосевной обработки семян «Люмисена®», используемый ранее для собственных семян бренда Pioneer®, в портфель средств защиты в качестве самостоятельного продукта. Это откроет доступ к передовой инновации большему числу российских сельхозтоваропро-изводителей

Препарат «Люмисена®» зарегистрирован Corteva Agriscience в России в качестве решения для обработки семян собственного производства осенью 2020 года и показал в сезоне-2021 высокий уровень защиты посевов коммерческих партий подсолнечника бренда Pioneer® от всех существующих на данный момент рас ЛМР. Так, обработка этим препаратом семян самого продаваемого в России классического гибрида подсолнечника линейки Pioneer®, ПР64Ф66, обладающего невысокой толерантностью к ЛМР, показала полную защиту его посевов от патогена в текущем сезоне на площади более 70 тыс. га.



Это стало стимулом для компании вывести эффективное и проверенное решение на рынок средств защиты растений, доступных более широкому числу сельхозпредприятий. Так, с осени 2021 года «Люмисена®» планируется к продаже как самостоятельный препарат. Это позволит расширить имеющиеся у аграриев инструменты защиты подсолнечника от ЛМР и тем самым повысить ее надежность.



В первую очередь предложение ориентировано на производителей кондитерского подсолнечника и хозяйства, которые нацелены на высокие урожаи масличного подсолнечника при выращивании чувствительных к ЛМР гибридов. Однако регистрация «Люмисена®» не ограничивается отдельными сегментами, открывая возможности для обработки любых гибридов и сортов данной культуры. При этом препарат применяется вместе с другими общепринятыми стандартами обработки семян подсолнечника (стимуляторами роста, инсектицидами, фунгицидами, в том числе и для контроля ЛМР).



Действующее вещество фунгицида, оксатиапипролин, нарушает липидный обмен в клетке патогена, ингибируя гомологи оксистерол-связывающего белка (OSBP). Предотвращая высвобождение зооспор и их размножение, оксатиапипролин оказывает воздействие на все фазы жизненного цикла гриба. Таким образом, «Люмисена®», обладая мощным профилактическим эффектом и воздействуя на возбудителя ЛМР до момента, когда подсолнечнику будет нанесен вред, обеспечивает высокую степень защиты культуры на критически важных начальных фазах вегетации.



Важно отметить, что препарат имеет благоприятный экотоксикологический профиль при соблюдении регламента его использования. «Люмисена®» эффективно воздействует на целевой вредный объект в минимальных нормах расхода и обладает очень низкой токсичностью для нецелевых организмов (млекопитающих, а также птиц и пчел). Кроме того, действующее вещество оксатиапипролин входит в группу 49 по таблице FRAC и не показывает перекрестной резистентности с другими фунгицидами, что в сочетании с благоприятным экотоксикологическим профилем и прецизионным принципом защиты урожая является важным аспектом перехода к более устойчивым практикам земледелия.



«Погодные условия 2021 года способствовали развитию ЛМР, что особенно проявилось в южных регионах России на восприимчивых к болезни сортах и гибридах подсолнечника. Поэтому применение инновационного препарата для обработки семян „Люмисена®“ было особенно актуальным. Нельзя недооценивать и эволюцию патогена, появление новых рас, преодолевающих генетическую устойчивость гибридов, ранее толерантных к болезни. В этой ситуации применение „Люмисена®“ в дополнение к стандартным фунгицидным решениям в борьбе с ЛМР позволит повысить надежность защиты культуры от заболевания, снизить риски обострения фитосанитарной обстановки, — прокомментировал расширение предложения компании Андрей Тарасов, менеджер по категории продуктов в направлении СЗР компании Corteva Agriscience в России. — Стремясь совершенствовать решения наиболее актуальных проблем растениеводства в русле устойчивых практик сельхозпроизводства, компания рада предоставить российским аграриям возможность усиления защиты культуры от одного из экономически значимых заболеваний подсолнечника вне зависимости от того, какие семена они приобретают. Это будет способствовать росту урожайности и с учетом благоприятного экотоксикологического профиля полностью соответствует принципам работы компании в рамках реализации Целей устойчивого развития 2030 ».



Препарат «Люмисена®» является частью линейки препаратов для обработки семян Lumigen™. На российском рынке до недавнего времени линейку представляли инсектицид Lumiposa® для защиты семян кукурузы, подсолнечника и рапса от почвенных вредителей, а также стимулятор роста Lumibio™, которые в настоящее время используются для обработки посевного материала бренда Pioneer®.

