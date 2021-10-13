Claas представляет новое поколение двухроторных валкователей Liner 3100-2600

CLAAS

Claas модернизирует модельный ряд двухроторных валкователей Liner 3100-2600 и представляет семь новых моделей с еще более простым управлением и наивысшим качеством работы. В линейку входят и две версии Business с гидропневматической системой Active Float

Компания Claas является одним из ведущих мировых производителей роторных валкователей. С этого месяца ассортимент пополняется семью новыми моделями двухроторных валкователей, включая две версии серии Business. Внедрение множества инновационных функций и возможностей облегчает их эксплуатацию и обеспечивает получение высококачественного корма.



Краткий обзор нового валкователя Liner 3100-2600 от фирмы Claas:







Идеальное копирование рельефа благодаря интеллектуальной подвеске



Последнее поколение двухроторных валкователей Liner идеально копирует рельеф почвы и формирует чистые валки, исключая загрязнение кормов. Благодаря направляющей граблин Grass Care обеспечивается активная разгрузка роторов во время работы. При опускании стрелы первыми касаются земли задние колеса, за счет чего создается так называемый «планирующий реактивный эффект» и не происходит повреждение дернины. В моделях серии Business отдельные роторы могут подниматься за счет предварительной настройки в терминале. Для моделей серии Trend подъемом отдельных роторов можно управлять напрямую с помощью секций управления гидравликой.



Все роторы серийно оснащены четырехколесным шасси. Модель Liner 3100 имеет 6-колесные шасси в базовой конфигурации. Их расположение вблизи к окружности граблин обеспечивает плавное ведение ротора и лучшее копирование рельефа почвы. Два передних колеса управляемые. Модели Liner 2900-2700 могут быть дополнительно оснащены 6-колесным шасси. Задние колеса ротора заменены маятниковыми осями. Конструкция шасси в сочетании с карданной подвеской с трехмерным движением роторов обеспечивает копирование рельефа даже на небольших неровностях. Таким образом, отличное качество сгребания в валки сочетается с минимальным загрязнением кормов.



Высоту сгребания можно быстро отрегулировать с помощью рычагов на роторах, при этом на центральной оси хорошо просматривается шкала. Также опционально доступна дополнительная гидравлическая регулировка высоты ротора для двухроторных валкователей с центральной укладкой. В моделях Liner 2900 и 2800 серии Business гидравлическая регулировка высоты граблин регулируется отдельно для каждого ротора выбором функции на Cemis 10 с последующей активацией гидравлической секции трактора. Для двухроторных валкователей Liner серии Trend дополнительно доступна гидравлическая регулировка высоты ротора через секцию гидрораспределителя.



Простая регулировка и эффективный привод



Держатели граблин моделей Liner 3100-2700 фиксируются без люфта с помощью 20-шлицевого зацепления и дугового зажима Profix. Благодаря заранее заданной точке сгиба держателей в случае столкновения с препятствиями предотвращается повреждение механизма редуктора. Кроме того, все компоненты крепления граблин Profix при необходимости быстро и легко устанавливаются или заменяются. Витки двойных зубьев плотно охватывают граблину и надежно зафиксированы на ней, что снижает риск поломки. Если же это происходит, зубья надежно удерживаются. На каждом держателе установлено по пять двойных зубьев толщиной 9,5 мм. Особая форма зубьев для сенажа с двойным изгибом и наклоном под 10 градусов на конце при ширине захвата 10 мм позволяет достигать эффективного и равномерного сгребания с оптимальным формированием валка.



Каждый ротор защищен от перегрузки благодаря фрикционным муфтам, которые, в отличие от кулачковых, более мягко реагируют на пиковые нагрузки и обеспечивают непрерывную работу. В двух Y-образных редукторах на основной раме частота вращения вала снижена с 540 до 350 об/мин, что обеспечивает защиту привода. Механизм свободного хода карданного вала расположен непосредственно в Y-образном редукторе, поэтому роторы могут свободно перемещаться в транспортном положении.



Ширина захвата и валка моделей Liner 3100, 2900 и 2800 регулируется телескопическими стрелами гидравлически и синхронно. Модели Liner 2700 и 2600 имеют механическую регулировку. В модели Liner 2700 регулировка производится с помощью системы отверстий штифтами для четырех вариантов ширины захвата, а в Liner 2600 — путем ослабления болтов для трех вариантов ширины захвата.



Active Float для Liner 2900 и 2800



Гидропневматическая система Active Float поставляется для двух моделей — Liner 2900 Business и Liner 2800 Business. Ее функция аналогична одноименной системе для дисковых косилок Disco Contour. Active Float устанавливается непосредственно на машине, а давление в гидравлическом контуре отображается манометром на основной раме. Система позволяет регулировать давление на опору роторов в зависимости от количества корма и характера обрабатываемой поверхности. Это повышает рабочую скорость и снижает риск попадания сырой золы в зеленую массу.



Маневренный и устойчивый на полях и дорогах



Все новые двухроторные валкователи Liner имеют широкую устойчивую ведущую ось и безлюфтовое механическое принудительное управление. Угол поворота можно отрегулировать от плавного до резкого отклика. Благодаря наклонному расположению стойки колес требуется лишь небольшое усилие на поворотах. Кроме того, достигается идеальное прямолинейное движение. Допустимая скорость перемещения составляет до 40 км/ч.



Стандартные утяжелители колес для данной серии обеспечивают еще большую устойчивость Liner 3100. Для всех других двухроторных валкователей Liner утяжелители колес можно заказать дополнительно.



Транспортная ширина моделей Liner 3100-2700 составляет 2,97 м. Модель Liner 2600 имеет ширину 2,55 м с шинами 260/75-15,3. Все двухроторные валкователи Liner, за исключением Liner 3100, имеют транспортную высоту 4,00 м с установленными граблинами. В модели Liner 3100 с каждого ротора снимаются три держателя зубьев.

