Роботизированная молочная мегаферма «Уразметьево» УК «Август-Агро» признана «Запуском года»

УК «Август-Агро»

Роботизированный молочно-товарный комплекс (МТК) «Уразметьево» стал победителем в номинации «Запуск года» II ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2021». Построенная с нуля мегаферма с комплексной цифровизацией управления производством располагается в Муслюмовском районе Республики Татарстан и входит в состав агрофирмы «Август-Муслюм» под управлением УК «Август-Агро»

В рамках премии «Агроинвестор года — 2021» независимый экспертный совет премии и редакция делового журнала «Агроинвестор» оценили лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам деятельности в 2020-м и за восемь месяцев текущего года. Эксклюзивная методика была разработана компанией PwC, которая в качестве независимого консультанта премии и профессионального аудитора обеспечила объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике. Для участия в премии было подано более 100 заявок.



«Высокая оценка экспертного совета премии и победа в ней, безусловно, очень значимы для компании, — комментирует генеральный директор «Управляющей компании „Август-Агро“» Айдар Галяутдинов. — Молочно-товарный комплекс „Уразметьево“ — наш первый проект в сфере производства молока, начатый с нуля, мы пока новички в профессиональном животноводстве, и при этом нам удалось не просто осуществить данный проект, но и реализовать в нем ряд решений, применяемых в нашей стране впервые. Кроме того, в 2020 году, когда комплекс только начинал свою работу, ситуация была осложнена локдауном и высокой неопределенностью, касавшейся в том числе поставок из-за рубежа части необходимого оборудования и племенного скота. Так что за „золотом“ победы стоит упорный и кропотливый труд всей команды. Только так можно достичь успеха».







Строительство молочно-товарного комплекса «Уразметьево» на 2400 голов дойного стада стартовало в 2019 году, а его первая очередь на 1200 голов была запущена уже в октябре 2020-го. Объем инвестиций в нее составил 1,15 млрд руб. Уникальная для России технология строительства коровников big boх позволила снизить временные и финансовые затраты на возведение корпусов, а также разместить все поголовье под одной крышей. Система автоматической кросс-вентиляции обеспечивает управление микроклиматом в коровнике и высокий уровень температурного комфорта для животных.



В МТК «Уразметьево» внедрена система добровольного роботизированного доения, минимизирующая для коров фактор стресса от принудительных контактов с сотрудниками фермы. Доильные роботы распознают каждое животное по датчикам-респондерам, без участия человека осуществляют подготовку вымени к доению и присоединение доильных стаканов. Во время доения постоянно фиксируются надой из каждой четверти вымени и скорость молокоотдачи, что позволяет сделать этот процесс максимально бережным и эффективным. Разработанная для молочного комплекса информационная система управления производством обеспечивает 100%-ную идентификацию животных, интеграцию данных учетных систем и «умного» оборудования, а также оперативную отчетность и аналитику. Спустя 10 месяцев после запуска проекта в среднем продуктивность одной коровы составляет 32-33 кг молока в день, а валовое производство — 32-33 т в сутки. Комплекс ставит перед собой амбициозные задачи и в перспективе планирует нарастить продуктивность свыше 42 кг молока на корову в день.



Работа главного технолога по животноводству УК «Август-Агро» Наталии Козловой, принимавшей активное участие в запуске МТК «Уразметьево», была отмечена в рамках I ежегодной премии «Женщина года в АПК», организованной информационным порталом Agrotrend.ru: она завоевала второе место в номинации «Лидер в производстве и продажах».



«Свою миссию в проекте „Уразметьево“ я бы обозначила как „объединение“, — рассказывает Наталия Козлова. — Объединение — как отработка инновационных технологий комплекса, пока ошеломляющих и непривычных, как обучение специалистов использованию открывшихся возможностей, как привыкание животных к новым процессам на производстве. Объединение — как сплочение молодых ребят и девчонок в рабочее товарищество, совместное решение шаг за шагом пока еще новых задач и принятие новых вызовов. Обретение общего опыта и уверенности в собственных силах. И объединение — как рождение единой, смелой и крепкой команды, без которой немыслим успех любого проекта».

