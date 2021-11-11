Компания «Август» увеличила продажи в СНГ на 26% за год

АО Фирма «Август»

Объем реализации химических средств защиты растений (ХСЗР) производства АО Фирма «Август» на территории ближнего зарубежья в сельскохозяйственном сезоне 2021 года достиг $132 млн (с НДС) и превысил прошлогодний показатель на 26 %

Суммарно аграриям стран СНГ было поставлено 9,5 млн литров продукции компании. Такому росту способствовали расширение ее дилерской сети, увеличение ассортимента и регистрация новых препаратов, а также внедрение цифровых решений в области технологического сопровождения.



«В странах ближнего зарубежья, лидирующих по объему рынка ХСЗР, — в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Украине — продукция “Августа” пользуется устойчивым спросом, площади ее применения растут, расширяется дилерская сеть, — рассказывает начальник отдела продаж по странам СНГ компании «Август» Марат Халиуллин. — Так, в Казахстане объемы поставок по сравнению с сезоном 2020 года увеличились на 35 %. И это несмотря на засушливую весну и лето в Кустанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях — ключевых для земледелия районах, где выращиваются зерновые и бобовые культуры. По данным анализа информации цифровой платформы для бизнеса Qoldau, “Август”, как и годом ранее, занимает в Республике Казахстан позицию абсолютного лидера отрасли. Аналогичная ситуация складывается и в Республике Беларусь: среди производителей “Август” прочно удерживает первенство, занимая долю рынка в 21 %».



По словам Марата Халиуллина, 2021 год оказался достаточно необычным по многим параметрам, однако «Август» и его представительства в СНГ встретили его в полной мере подготовленными. Так, существенно возросло потребление продукции компании и на территории Украины, где в этом сезоне выпало большое количество осадков. На таком фоне появилась возможность раскрыть потенциал урожайности сельскохозяйственных культур, но обильные дожди повлияли в том числе на увеличение количества сорных растений и развитие болезней. Как следствие, показатель роста продаж ХСЗР производства «Августа» по сравнению с 2020-м составил 48 % и достиг $40 млн (с НДС). В Республике Молдова в нынешнем году была также расширена дистрибьюторская сеть, и за счет привлечения новых клиентов объем продаж компании здесь тоже вырос — в полтора раза по отношению к прошлому сезону.



Помимо этого, компания постоянно работает над расширением товарного ряда в странах СНГ. Так, одним из направлений ее деятельности является наращивание ассортимента средств защиты для плодовых и овощных культур. Благодаря этому увеличивается потребление продукции «Августа» в таких странах, как Азербайджан, Грузия, Армения. Что касается ключевых рынков, то в Беларуси в 2020 году было зарегистрировано 24 новых препарата компании (не считая перерегистраций и расширений регистрации препаратов, разрешающих их применение на новых культурах), еще 13 — на территории Казахстана и 7 — на территории Украины. По ряду из них в сезоне 2021 года были выполнены первые поставки. Новые продукты оказались широко востребованы у аграриев ближнего зарубежья: в частности, очень успешно начались продажи фунгицидов «Балий» и «Баклер», в состав которых входят действующие вещества, синтезированные на собственном заводе «Августа» в КНР. Также крайне хорошо для защиты кукурузы зарекомендовал себя гербицид «Фултайм»: в течение первого года реализации на территории Украины и Беларуси объем его поставок превысил 50 т.



При работе с клиентами в СНГ «Август» внедряет передовые решения в области цифровизации. Компания интенсивно развивает электронные продажи на базе CRM-системы Creatio. Как и в России, партнерам-земледельцам предлагается технологическое сопровождение на основе цифровой платформы SkyScout, позволяющей вести спутниковый мониторинг территорий и отслеживать динамику развития посевов; на сегодняшний день таким образом оцифровано более 300 тыс. га полей в странах ближнего зарубежья. Вслед за началом работы нового сайта «Августа» в России к запуску готовятся сайты для каждой страны, где работают его дочерние компании, а также мобильное приложение. Кроме того, важно отметить, что летом 2021 года в Казахстане на базе предприятия «Ак-Жер 2010», одного из собственных растениеводческих хозяйств «Августа», был проведен масштабный День поля, в котором приняли участие более 250 партнеров компании и 20 предприятий-поставщиков удобрений, семян и техники. Свои достижения на полях «Августа» продемонстрировали компании, развивающие технологии умного земледелия, в том числе высокоточное внесение средств защиты растений с помощью дронов.



«Значительных результатов в этом сезоне нам помогла достичь четкая и слаженная работа всех подразделений, команд дочерних предприятий и заводов, центрального офиса и отдела логистики компании “Август”», — отмечает Марат Халиуллин.

