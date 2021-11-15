РЦ «Плинор» и «Ксивелью» (KSITEST) подписали соглашение о сотрудничестве

Ksitest

Соглашение было подписано 1 ноября 2021 года на онлайн-конференции «KSIDAY 2021: день геномной селекции в животноводстве»

В рамках соглашения компании будут сотрудничать в области развития геномной селекции КРС, продвижения стандартов записи данных в соответствии с международными рекомендациями, а также обмена данными между сервисами KSITEST и «СЕЛЭКС. Молочный скот».



Геномная селекция — технология, которая на основе анализа генома позволяет сразу после рождения животного узнать его племенную ценность и выявить наследственные заболевания. Эта информация помогает хозяйству принять верное решение при селекции: например, непродуктивных животных можно продать еще до первой лактации, а для высокоценных можно подобрать сексированное семя или провести эмбриотрансфер.



Для прогноза племенной ценности молодняка сервису KSITEST необходима обучающая выборка, которая содержит данные по коровам — не только геномы, но также фактическую продуктивность и записи по здоровью и фертильности. Одна из проблем развития геномной селекции заключается в том, что не все хозяйства собирают такие данные регулярно и в нужном формате. Программы РЦ Плинор» помогают хозяйствам записывать данные, и данное сотрудничество позволит увеличить точность расчета геномных оценок по экономически важным признакам.



«Совместно с компанией “Плинор” мы разработаем модули интеграции, чтобы клиентам с обеих сторон было удобно пользоваться как фенотипической, так и геномной информацией, также мы доработаем сервис таким образом, чтобы данные о животных вносились в соответствии с международными стандартами ICAR. Начало работы уже положено!», — прокомментировала генеральный директор KSITEST Дарья Яковишина.



«Мы считаем, что консолидация сил РЦ «ПЛИНОР» и KSITEST позволит предоставить конечному пользователю — хозяйству — возможности, с помощью которых он может улучшать генетический потенциал своих животных (за счет “знания” генома животных, а также проявления их фенотипических признаков)», — прокомментировал директор РЦ «Плинор» Эдуард Курбатов.

