Крупнейший российский производитель пестицидов оборудовал современные аудитории в двух аграрных вузах

АО Фирма «Август»

Осенью 2021 года компания «Август» подарила двум российским вузам новые аудитории: в Пензенском государственном аграрном университете открылся учебный центр по защите растений, а в Курской государственной сельскохозяйственной академии — кабинет агрономии с собственной мини-лабораторией. «Август», как ведущий отечественный производитель химических средств защиты растений, сознает острую потребность российского агропромышленного комплекса в квалифицированных кадрах и поэтому последовательно оказывает поддержку образовательным учреждениям

Новый учебный центр по защите растений в Пензенском ГАУ был торжественно открыт 22 октября 2021 года. Современная аудитория оснащена новой мебелью, наглядными пособиями и мультимедийным оборудованием, с помощью которого студенты смогут коммуницировать с ведущими специалистами в области агрономии из разных регионов России.



«Занятия, которые дает возможность проводить такой учебный центр, сравнимы с выездами в поле. Качественная теоретическая подготовка крайне важна, однако в условиях современной образовательной среды агрономы смогут поделиться со студентами и практическими навыками, провести мастер-класс, показать, как работает та или иная сельскохозяйственная техника, как устроены агрегаты, как осуществляется протравливание семян или обработка посевов. В полях, где доступен интернет, все это получится продемонстрировать даже с помощью мобильного телефона», — отмечает глава представительства компании «Август» в Пензе Виктор Комратов.



Помимо высокопроизводительного компьютера и интерактивной доски, аудитория оснащена двумя камерами высокого разрешения: это тоже необходимо для дистанционных занятий. Планируется, что часть лекций и обучающих семинаров проведут специалисты компании «Август» из центрального офиса, опытные технологи из региональных представительств компании, а также сотрудники ведущих предприятий АПК. Делясь знаниями, они сами смогут видеть реакцию аудитории, взаимодействовать со студентами и оценивать их активность и подготовку с точки зрения потенциальных работодателей.



Еще одна аудитория, оборудованная при поддержке «Августа», открылась в октябре в Курской ГСХА. Это современный кабинет агрономии с удобной учебной мебелью, комплектом видео- и аудиоаппаратуры, набором наглядного и методического материала, а также собственной мини-лабораторией.



Новую аудиторию посвятили памяти Александра Вениаминовича Агибалова — опытнейшего земледельца-технолога и главы курского представительства «Августа», при непосредственном содействии которого регион в минувшем десятилетии стал одним из ключевых производителей сахарной свеклы и зерновых в Российской Федерации.



Брендированная аудитория также должна стать постоянным местом встречи будущих молодых специалистов c состоявшимися профессионалами, добившимися больших высот в сфере растениеводства, а также с инноваторами, создающими и внедряющими передовые решения для агросектора. В их числе будут и специалисты компании «Август», которые познакомят студентов с актуальными технологиями в сфере защиты растений и тонкостями их применения.



«Мы знаем проблемы сельскохозяйственного производства, а также понимаем, что нужно развивать подготовку квалифицированных кадров, — говорит менеджер по ключевым клиентам компании «Август» Игорь Даутоков. — И мы хотим активно сотрудничать, помогать вузам, делиться опытом, чтобы эти новые кадры шли на сельскохозяйственный фронт».

