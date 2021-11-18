IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

«ТатАгроЭкспо»

С 24 по 25 февраля на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» запланировано проведение IV специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

Организаторами мероприятия являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций.



В этот период в столице Республики Татарстан соберутся более 200 компаний, которые представят участникам выставки обширную тематику экспозиций:



сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК;



растениеводство;



животноводство;



технологии переработки;



услуги для АПК.



Кроме того, собственные достижения и проекты представят отраслевые научно-образовательные заведения республики (ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, КГАУ, ТИПКА, КГАВМ, ККИ АНО ВПО ЦРФ «РУК»), а в блоке малых форм хозяйствования и переработки сельхозпродукции можно будет увидеть и приобрести лучшую продукцию Татарстана.



Главная идея мероприятия заключается в объединении всех представителей АПК России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений предприятий.



Выставка будет сопровождаться деловой программой, в рамках которой специалисты АПК обсудят самые актуальные вопросы отрасли на сегодня. Она будет включать тематические круглые столы по различным разделам сельского хозяйства, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, растениеводства и т. д.



Центральным событием деловой программы станет расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в которой примут участие руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики Татарстан.



На мероприятии будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: измерение температуры, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.



«ТатАгроЭкспо» станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнерами и презентации новых проектов. Ждем вас на «ТатАгроЭкспо»!



Контакты организаторов:



АО «РАЦИН»



420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36



Тел./факс: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru



Сайты: racin.ru , tatagroekspo.ru

