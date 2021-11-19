Как умное производство меняет агросектор

«Асти Групп»

Пандемия COVID-2019 наложила отпечаток на все сектора экономики, в том числе на агросектор. Оставаться эффективными даже в сложных экономических условиях — задача непростая. Как ее решить, участники и эксперты АПК обсудят на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», который пройдет в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо» с 15 по 17 марта 2022 года в рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia & VIV 2022». Организатор мероприятия — компания «Асти Групп»

В первый день саммита, 15 марта, пройдет пленарное заседание, на котором представители крупных и небольших животноводческих предприятий со всего мира поделятся друг с другом опытом работы в новых условиях.



Президент выставочной компании «Асти Групп» Наринэ Багманян



— Цели и задачи данного мероприятия состоят в укреплении межрегиональных связей и создании единой интерактивной площадки для обмена опытом представителей агробизнеса, выработки мер по развитию внутреннего рынка для сельхозпроизводителей и создания условий для расширения их экспортного потенциала и возможностей.



Саммит «Аграрная политика России», который проводится в рамках выставки с 2015 года, — крупнейшее деловое событие на мясном рынке. С учетом главных трендов развития отрасли основными направлениями деловой программы выставки станут цифровое управление и умное производство. Под умным производством (smart manufacturing) понимается современный инновационный подход к организации выпуска агропромышленной продукции, ориентированный на интеллектуальное управление производственным процессом. В фокусе оказываются вопросы использования промышленного интернета вещей, адаптивности и масштабируемости, больших данных, динамического моделирования и симуляции, а также обеспечения кибербезопасности и минимизации отходов.



Ограничения, связанные с COVID-19, стали дополнительным драйвером для развития цифровых технологий в сельском хозяйстве практически во всех аграрных регионах мира.



Один из вызовов, с которым столкнулся агросектор во всем мире и в России в частности, — дефицит рабочей силы.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев



— Из-за карантинных ограничений предприятия АПК столкнулись с острой нехваткой рабочих из соседних с Россией стран, которые приезжали до пандемии на сезонные или временные работы. Кроме того, повышенный уровень заболеваемости в этот период самих сотрудников предприятий и их карантинные ограничения также сократили трудовые ресурсы на ключевых этапах производств, особенно в мясопереработке. Наконец, расходы на одного работника, включая налоговую составляющую, выросли в среднем на 30-50% за два последних года, что резко увеличивает фонд оплаты труда и повышает себестоимость.



Выход из данной ситуации — инвестиции в автоматизацию, роботизацию и цифровизацию производств от поля до прилавка. Даже при значительном уровне вложений в новые технологии они быстро окупаются за счет сокращения ФОТ, уверен Давлеев.



Роботизация в секторе АПК, считает эксперт, обострит конкуренцию работодателей в поиске профессионалов, а зарплаты подходящих кандидатов значительно вырастут. «Высвободившиеся ресурсы могут быть переучены на другие специальности. Особенно востребованы станут специалисты по системам управления, контрольно-измерительным приборам, инженеры-механики, системные администраторы, аналитики. Значительно вырастет спрос на работников со знанием английского языка. Сектор АПК станет более привлекательным для специалистов, ищущих работу. Уровень профессионализма отрасли в целом вырастет», — прогнозирует он.



Стоит понимать, что существует ряд рисков, связанных с внедрением цифровых технологий в сельском хозяйстве. В нашей стране, по мнению главы Agrifood Strategies, они сводятся к недостатку профессиональных и подготовленных кадров, которые могли бы управлять такими процессами, а также в целом низкому уровню ответственности многих работников за свой функционал и качество его выполнения. «Все это так называемый человеческий фактор, который очень трудно исправить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Только методичный отбор наиболее подходящих сотрудников, их постоянное обучение, мотивация и привязка к КПИ могут обеспечить успешное внедрение и использование новых технологий», — подчеркивает Давлеев.



Снизить риски при внедрении цифровых технологий можно путем применения опыта российских и зарубежных компаний, которые уже добились в данной сфере успеха и демонстрируют хорошие экономические показатели. И возможность перенять этот опыт, безусловно, будет у участников саммита.



Выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia & VIV» проводится в России с 2001 года и сразу же стала одной из важных отраслевых площадок для демонстрации инновационных и передовых разработок для производства безопасной и качественной продукции: от оборудования и технологий для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, кормопроизводства и переработки сырья до продвижения товаров на внешние и внутренние рынки. С 2004 года выставка проводится в партнерстве с VIV worldwide.



Многие участники выставки давно включили ее в свой деловой календарь и уже сейчас активно бронируют площади на следующий год. Свое участие в мероприятии в марте следующего года запланировали компании «Авивак», Agritech, АИК, Alltech, Baader Linco, Big Dutchman, Biochem, Britz, Vetlines, Vimar, Giordano Poultry Plast, Evoteck, Zhengzhou Fuyuan Animal Pharmaceutical, «ИнтерВетСервис», Corti Zootecnic, «Комбитех», Kohshin Engineering, Kutlusan, Marelec, Meneghin, МЗ «Поток», «МК-Агроторг», «МП-Технологии», «Мясной Олимп», Navobod Naslli Parranda, Oestergaard, Pak Tavuk, Petersime, «Ранет», Sint Technologie, Scale Enterprise, «Термопласт», «Техна», ГК «Техностиль», Hartmann, «Холдинг Агро», Exafan и многие другие.

