Государства ЕАЭС будут совместно готовить кадры для АПК

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С нового года Россия и Армения организуют совместный образовательный курс по виноделию

На полях Совета по агропромышленной политике 24 ноября 2021 года состоялась церемония подписания Меморандума по развитию взаимодействия государств-членов Союза в сфере подготовки кадров для промышленности и агропромышленного комплекса.



В документе страны ЕАЭС определили приоритетные направления сотрудничества, которые касаются обеспечения академической мобильности, повышения квалификации, выполнения межгосударственных проектов, создания совместных факультетов, подготовки и внедрения евразийских образовательных программ и онлайн курсов по наиболее востребованным специальностям, ориентированных на практические потребности бизнеса и международные тренды, и ряда других.



«Реализация положений Меморандума позволит укрепить в Союзе систему партнерства образовательных учреждений и межкультурных коммуникаций, повысить привлекательность профильного образования и уровень профессиональных компетенций», — выразил уверенность член Коллегии (Министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян.



Достигнутые договоренности были закреплены на уровне заместителей министров образования и науки, сельского хозяйства и экономки государств-членов.



Положения Меморандума находят свою практическую реализацию посредством подготовки совместного образовательного курса по виноделию Арменией и Россией при координации агропромышленного блока ЕЭК. В частности, в предстоящем семестре (в начале 2022 года) Национальным аграрным университетом Армении и Российским государственным аграрным университетом — МСХА имени К. А. Тимирязева будут организованы курсы по взаимно интересным дисциплинам, включая маркетинг вина и бизнес, винный туризм, сенсорные методы оценки качества и нормативно-правовые основы производства алкогольных напитков, виноградарство. При этом в следующем учебном году вузы готовы перейти к подготовке совместной образовательной магистерской программы с выдачей двойного диплома и привлечением корпоративных партнеров.



Кроме того, прорабатываются возможности для проведения заинтересованными научно-образовательными учреждениями государств-членов курсов повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального образования по таким темам, как «ESG и устойчивое развитие продовольственных систем» и «Точное земледелие».

