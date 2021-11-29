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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

LEMKEN. Почвообрабатывающая комбинация для профессионалов отрасли

Партнёрский материал


LEMKEN

LEMKEN

Максимальная легкость хода, встроенная короткая дисковая борона, удобные средства управления и большой разделенный семенной бункер — это новая сеялка Solitair DT от LEMKEN

Она позволяет специалисту в области профессионального растениеводства полностью переукомплектовать свою линейку прицепных почвообрабатывающих комбинаций и демонстрирует еще большую ориентированность всех разработок на экономичность.

За качественное обратное прикатывание на первом рабочем этапе в новой Solitair DT отвечает расположенный впереди шинный почвоуплотнитель. Последующую предпосевную обработку почвы, на втором этапе, в Solitair DT выполняет короткая дисковая борона. Ее полусферические диски имеют сравнительно большой диаметр — 465 мм, листовые пружины защищают каждый диск от перегрузки. При необходимости уменьшить интенсивность обработки почвы вместо полусферических дисков можно использовать вертикально расположенные волнистые. Они входят в землю с меньшей силой, за счет чего уменьшается потеря влаги и прорастание сорняков. При необходимости целенаправленного обратного прикатывания посевных рядов после дисковой бороны можно применить трапециевидный уплотняющий каток.

Solitair_DT_1.jpg

Сердцем техники для посева служат стойкие к удобрениям дозаторы с отдельными электроприводами, каждый из которых подает семенной материал в отдельный распределитель. Высеивающие катушки дозаторов собраны в комплекты, благодаря этому их уже не требуется подключать и отключать. Замена комплектов высеивающих катушек осуществляется без использования инструмента. В сошниковом брусе DT используются проверенные двухдисковые сошники OptiDisc с роликом ведения на глубине и параллелограммным креплением.

Семенной бункер DT вмещает до 5 100 л и доступен в сдвоенном исполнении. Это позволяет использовать DT для посева с удобрением или с разным посевным материалом. Возможны два варианта: в исполнении Single Shot удобрение вносится вместе с посевным материалом в общую семенную борозду; техника Double Shot с помощью отдельных туковых двухдисковых сошников выкладывает удобрение в одну линию под горизонт посева.

Новая сеялка Solitair DT от LEMKEN появится на рынке в четырех- и шестиметровом исполнении к озимому севу 2022 года.

LEMKEN 

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