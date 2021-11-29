Скорость, универсальность и другие возможности нового трейсилера QX 900 от Ishida

Ishida

Компания Ishida Europe расширила свою линейку трейсилеров серии QX Flex, выпустив новую компактную и высокопроизводительную модель QX 900. Эта машина обрабатывает до 105 лотков в минуту и отвечает стремлению рынка добиваться максимальной эффективности для производственных линий среднего объема

Ishida разрабатывает новое оборудование для запайки лотков, так как видит запрос со стороны производителей увеличить сроки хранения продуктов питания и их качество. Также в своих разработках компания учитывает важность сокращения мирового количества пищевых отходов и использования пластиковой упаковки.



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Функциональные возможности трейсилера QX-900

Универсальность. QX-900 можно использовать и как автономное оборудование, и как часть полностью интегрированной упаковочной линии с возможностью управления и синхронизации до четырех систем наполнения и подачи лотков.







Интеграция принтера. Для нанесения на упаковки кодов партий, штрихкодов, дат производства, срока годности и цены в оборудование может быть встроен принтер.







Оперативная переналадка. QX-900 также сохраняет все проверенные преимущества трейсилеров линейки Ishida Flex , включая возможность смены инструмента за 10 минут. Новый трейсилер также оборудован тележкой для инструментов, которая делает процесс замены инструмента быстрым и безопасным и требует привлечения только одного оператора.



Высокая скорость переналадки оборудования достигается за счет возможности сохранения в панели управления до 99 индивидуальных настроек продукта, а также выполнения мониторинга уровней вакуума и газа для лотков MAP.



Кроме того, Ishida усовершенствовала устройство разматывания пленки, благодаря чему замена рулона производится быстрее.



Удобное расположение экрана. В новом трейсилере точка крепления экрана расположена в центральной части оборудования, что позволяет управлять машиной с обеих ее сторон.



Гигиена. Прочная и гигиеничная конструкция машины позволяет легко выполнять ее полную промывку, а интеллектуальная система конвейерных лент обеспечивает их быстрое и простое снятие для переналадки и очистки.



Кастомизация. Оснащение может быть подобрано в соответствии с индивидуальными запросами заказчиков. Например, можно выбрать внутренний или внешний разрез пленки. Причем последний позволяет добиться превосходного внешнего вида упаковки и допускает включение отрывных язычков.



Контроль качества. В трейсилере QX 900 предусмотрены опция смешивания газа и анализ газовой смеси с автоматическим отключением системы в случае обнаружения дефектов смеси, а также уникальная функция Ishida Redundancy, которая дает возможность изолировать оттиск в процессе производства в случае возникновения проблемы. Это позволяет продолжать работу до того момента, когда можно будет провести ремонт.







Кроме того, есть возможность интегрировать в трейсилер QX-900 отмеченную наградами систему AirScan Ishida, способную обнаруживать утечки CO2 из отверстий размером всего 0,25 мм в герметичной упаковке MAP со скоростью до 180 упаковок в минуту. Такая комбинированная система «трейсилер —AirScan» позволяет добиваться идеальных результатов для технологии запайки лотков, что увеличивает срок хранения продукции и сохраняет ее качество, поддерживая высокую репутацию торговых марок и гарантируя отсутствие проблем для производителей пищевых продуктов.

