Чего ждут пользователи от «цифры» в отрасли?

Direct.Farm

Аналитика и новые цифровые сервисы Direct.Farm

Центр оценки потребительского сервиса Direct.Farm проанализировал ключевые запросы аудитории относительно цифровизации в АПК. Всего в исследовании приняли участие 180 тыс. человек.



В основную целевую группу для сбора аналитики вошли чуть более 40 тыс. пользователей, уже зарегистрированных на Direct.Farm , что составляет 23% всех сельхозпроизводителей отрасли. 80% целевой группы указали, что среди имеющихся на рынке аграрных цифровых сервисов им не хватает таких, которые будут предлагать конкретные решения по проблемам, обнаруженным в процессе агромониторинга.



Закрывая ключевые запросы пользователей, разработчики Direct.Farm презентовали два новых продукта: независимую систему агромониторинга «Полевод» и цифровой дистрибьютор .



«Полевод» обеспечивает агромониторинг полей 24/7, а также позволяет решать все самые актуальные проблемы агрономов и руководителей, с которыми те сталкиваются в ежедневной «агрорутине». В сервисе можно:



контролировать исполнение:



проверять, когда сотрудники были на полях;



просматривать данные по проделанным работам;



отслеживать подтвержденные угрозы;



анализировать данные:



мониторить поля 24/7 и сравнивать их по уровню вегетации и фитосанитарному состоянию;



своевременно узнавать о появляющихся угрозах;



оценивать изменения уровня обнаруженных угроз при обходах полей;



прогнозировать риски по каждому полю, выраженные в суммах возможных потерь;



проверять эффективность использования площади полей в границах кадастровых участков;



приглашать сторонних агрономов-экспертов в аккаунт хозяйства для независимой оценки собственных посевов и получения достоверных данных (сбор информации возможен только в пределах границ поля).



Основным преимуществом «Полевода» является возможность сервиса предлагать эффективные и проверенные решения по обнаруженным проблемам и угрозам. Так, сервис станет условной «третьей головой рядом» для каждого сельхозпроизводителя, которая обеспечит автоматический консалтинг по любому запросу. «Полевод» связан с уникальной сельскохозяйственной базой знаний Direct.Farm, что позволяет:



получать рекомендации со списком актуальных препаратов, подходящих для устранения выявленных угроз;



собирать оперативные ответы в один клик от нескольких производителей препаратов одновременно;



использовать встроенный справочник по сорнякам, вредителям и болезням с точными советами по решению выявленных проблем.



Кроме того, «Полевод» поможет значительно сэкономить средства и упростить процесс покупки СЗР прямо в сервисе. Кроме синхронизации с базой знаний Direct.Farm, «Полевод» связан и с уникальным цифровым дистрибьютором компании. Такая интеграция позволяет заказывать товары с эксклюзивными скидками и в рассрочку под 0% без переплат сроком до 10 месяцев. В «Полеводе» можно выбирать СЗР, семена и гибриды от различных брендов и сравнивать коммерческие предложения для выбора лучшего. После покупок через сервисы Direct.Farm клиенты также получают полное агрономическое сопровождение на весь период сделки.



Сервис «Полевод» является абсолютно бесплатным для всех сельхозпроизводителей.



Начните пользоваться «Полеводом» на сайте Direct.Farm или получите бесплатную консультацию по номеру 8(800)333-89-20.

