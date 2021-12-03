17 Февраля 2022 года в Москве состоится Российский агропромышленный саммит

В работе саммита примут участие компании в лице высшего руководства, среднего менеджмента, руководителей ключевых департаментов и технических подразделений, а также представители государственных структур и экспертного сообщества
Откроет деловую программу стратегический конгресс «Стратегии развития агропромышленного комплекса России до 2024 года: основные точки роста».
Далее состоятся сессии деловой программы:
- сессия №1 «Техническое переоснащение отраслей АПК»;
- сессия №2 «Цифровая трансформация АПК: практические кейсы и опыт внедрения».
В заключение программы будут организованы круглые столы:
- «Растениеводство. Мелиорация и орошение сельскохозяйственных земель»;
- «Животноводство как вектор развития агропромышленной отрасли».
Для регистрации и получения более подробной информации относительно программы, списков запланированных участников, а также по возможным форматам участия обращайтесь к организаторам саммита.
Телефон: +7 (812) 648 6177
Email: info@ensoenergy.org
Официальный сайт: http://agrosummit.ru/