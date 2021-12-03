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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

17 Февраля 2022 года в Москве состоится Российский агропромышленный саммит

Партнёрский материал


Российский агропромышленный саммит

Российский агропромышленный саммит

В работе саммита примут участие компании в лице высшего руководства, среднего менеджмента, руководителей ключевых департаментов и технических подразделений, а также представители государственных структур и экспертного сообщества

Откроет деловую программу стратегический конгресс «Стратегии развития агропромышленного комплекса России до 2024 года: основные точки роста».

Далее состоятся сессии деловой программы:

- сессия №1 «Техническое переоснащение отраслей АПК»;

- сессия №2 «Цифровая трансформация АПК: практические кейсы и опыт внедрения».

В заключение программы будут организованы круглые столы:

- «Растениеводство. Мелиорация и орошение сельскохозяйственных земель»;

- «Животноводство как вектор развития агропромышленной отрасли».

Для регистрации и получения более подробной информации относительно программы, списков запланированных участников, а также по возможным форматам участия обращайтесь к организаторам саммита.

Телефон: +7 (812) 648 6177

Email: info@ensoenergy.org

Официальный сайт: http://agrosummit.ru/

Российский агропромышленный саммит 

Российский агропромышленный саммит 

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